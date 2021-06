Hirschberg-Leutershausen. (ans) Langsam kehrt zumindest wieder etwas Normalität bei den Sportvereinen ein; auch die Sportgemeinde Leutershausen (SGL) startet wieder voll durch. Wie Vorsitzender Rüdiger Kanzler erläuterte, trainieren die Erste Handballmannschaft und die A-Jugend bereits wieder in der Halle. Nachdem nun auch die Sache mit den Testformularen bei den Schulen geklärt ist, können jetzt auch die Nachwuchshandballer nach und nach wieder mit dem Hallentraining loslegen.

Ansonsten wird bei der SGL vor allem draußen trainiert: Die Leichtathleten sind wieder gestartet, und auch beim Kinderturnen tut sich einiges. So berichtet Melanie Hofmann, Abteilungsleiterin Turnen und Fitness, auf RNZ-Anfrage, dass sie bereits vor den Pfingstferien einen Probedurchlauf mit den Kindergartenkindern im Sportzentrum angeboten hat – "mit viel Erfolg, fröhlichen Kindern und dankbaren Eltern". Vergangene Woche seien sie nun offiziell gestartet. "Um den über 90 Kinder im Kindergartenalter jede Woche die Möglichkeit zu bieten, am Sport teilzunehmen, habe ich es in sechs Gruppen am Donnerstagnachmittag aufgeteilt", erläutert Hofmann. Immer im Wechsel die Kinder aus dem evangelischen und katholischen Kindergarten; zuerst die Vier-,dann die Dreijährigen und zum Schluss die Vorschulkinder. "Wir haben zwar immer nur 30 Minuten, aber trotzdem jede Menge Spaß und ausgepowerte Kinder." Die Anfragen würden kein Ende nehmen. Es seien bis zu 17 Kinder in einer Gruppe.

Ebenso sind die "Tanzmäuse" mit über 20 Kindern gestartet. Es seien zwar nur 20 Personen erlaubt, aber durch Krankheit oder Besuch habe doch jedes Kind die Möglichkeit mitzutanzen. Zumba für Grundschulkinder und Erwachsene haben ebenso vergangene Woche im Sportzentrum angefangen. Die Kleinsten dürfen nun wieder zum Sportangebot Eltern- Kind. Das Nachmittagsangebot für die Unter-Drei-Jährigen startet am Montag wieder. Bereits diese Woche beginnen wieder "KiSpo" (drei bis sieben Jahre) und Gerätturnen im Kinder- und Jugendlichen-Bereich.

Für die Erwachsenen gibt es verschiedene Angebote wie das neue "Sundown-Yoga" (seit dem gestrigen Montag), "Fit im Zirkel" sowie Gymnastik für alle Altersgruppen in unterschiedlichen Intensitäten und zu verschiedenen Uhrzeiten. Pilates wird weiterhin online angeboten. Der Reha-Sport findet vorzugsweise draußen statt.

Wer gerne walken geht, findet dieses Angebot ebenso bei der SGL wie das neustes Programm "Tretrollersport" (ab morgigem Mittwoch). "Ich bin stolz, dass wir trotz der Umstände ein so reichhaltiges, abwechslungsreiches Angebot unseren treuen Mitgliedern machen konnte und bin dankbar für alle Übungsleiter und Helfer, die das mit auf die Beine stellen", betont Hofmann.

Apropos: Die Mitglieder halten dem Verein zur Freude des Vorsitzenden wirklich die Treue. Hatte die SGL Anfang 2020 noch 1200 Mitglieder, so waren es Ende des Jahres 1165. Die Differenz von 35 kommt laut Kanzler vor allem durch Umzüge zustande. Nur einige wenige seien aufgrund der Corona-Krise ausgetreten.