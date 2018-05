In und um das Hirschberger Rathaus stehen wohl noch weitere Diskussionen um den Flächennutzungsplan der Gemeinde an. Foto: Reinhard Lask

Von Stefan Zeeh

Hirschberg. Gegen zusätzlichen Wohnraum in Hirschberg spricht aus Sicht des Gemeinderats sicherlich nichts, allerdings sollte dies unter Einhaltung der bestehenden Regelungen und Vorschriften geschehen. Das zeigte sich im Ausschuss für Technik und Umwelt (ATU) am Montag bei der Beratung zweier Bauvoranfragen für Neubauten in Leutershausen. So erteilte der Ausschuss einstimmig sein Einvernehmen zum Bau eines Mehrfamilienhauses mit sechs Wohneinheiten in der Eichendorffstraße 13.

Der Antragsteller hatte hierzu angefragt, ob es möglich sei, zwei nebeneinander liegende Grundstücke zu bebauen, für die nach dem Bebauungsplan "Nord" eigentlich eine Einzelhausbebauung vorgesehen ist. Dabei sollten die im Bebauungsplan vorgegebenen Werte für die Grund- und Geschossfläche eingehalten werden. "Auf dem westlich davon gelegenen Grundstück besteht eine ähnliche Situation, da auch hier nachträglich ein Mehrfamilienhaus genehmigt wurde", erläuterte Bürgermeister Manuel Just.

Zudem habe der Antragsteller nach Gesprächen mit der Gemeindeverwaltung zwölf Stellplätze für die sechs Wohneinheiten vorgesehen. Dazu kämen noch einmal zwei Garagenplätze auf einem weiter südlich gelegenen Grundstück. Damit würde ausreichend Parkraum geschaffen. Voraussetzung für das Bauvorhaben sei jedoch, dass die beiden Flurstücke als ein Grundstück angesehen werden, was die Eintragung einer entsprechenden Baulast zwingend erforderlich mache.

Einstimmig sprach sich der ATU allerdings gegen ein Bauvorhaben aus, nach dem in der Weinheimer Straße 64 ein Wohnhaus als Doppelhaushälfte mit einer Einliegerwohnung errichtet werden sollte. Der Grund, warum der Ausschuss dieser Bauvoranfrage sein Einvernehmen versagte, sind die Regelungen des für dieses Gebiet gültigen Bebauungsplans "Nördlich der Weinheimer Straße". Dieser legt fest, dass hier in Doppelhaushälften nur eine Wohneinheit zulässig ist. Damit soll einer übermäßig starken Verdichtung am Ortsrand entgegengewirkt werden. "In der Weinheimer Straße geht es eng zu", beschrieb Just die Situation rund um die dicht beieinander stehenden Häuser und den Verkehr in der Straße im Norden Leutershausens.

Um nicht auch noch einen Präzedenzfall für dieses Gebiet zu schaffen, der dazu führen könnte, dass weitere Wohnungen in den Doppelhaushälften entstünden und für eine Zunahme des fließenden und ruhenden Verkehrs sorgten, bestand die Verwaltung auf Einhaltung des Bebauungsplans. "Auch wenn es uns schwer fällt", sagte Just mit Blick auf die angespannte Wohnsituation entlang der Bergstraße.

Keine Einwände erhob der ATU dagegen gegen die Verordnung des Regierungspräsidiums Karlsruhe zur Festlegung von Fauna-Flora-Habitat-Gebieten. Hiervon ist Hirschberg im Osten seiner Gemarkung betroffen, wo ein Teil des Waldes als FFH-Gebiet ausgewiesen ist. Positiv wurde von Eva-Marie Pfefferle (SPD) in dieser neuen Verordnung das Verschlechterungsverbot bewertet, nach dem erhebliche Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele eines FFH-Gebietes unzulässig sind. Egon Müller (GLH) hob zudem hervor, dass nun die Gebiete auf den Karten detaillierter dargestellt würden, was Missverständnisse vermeide.

Ebenfalls einstimmig beschloss der ATU, die Arbeiten zur turnusgemäßen Reinigung des Abwasserkanalnetzes und für den Betrieb und die Instandhaltung der Straßenbeleuchtung neu auszuschreiben.