Hirschberg. (pol/run) Am Mittwoch verursachte ein Autofahrer gegen 13:50 Uhr einen Verkehrsunfall auf der A5. Der Honda-Fahrer fuhr laut Polizei-Angaben auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Darmstadt. In Höhe der Anschlussstelle Hirschberg bog er abrupt auf die Abfahrtsspur der Anschlussstelle ab und verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Fahrer überfuhr den Grünstreifen zwischen der Auf- und Abfahrtsspur, kollidierte mit einem Ausfahrtsschild und landete mit seinem Fahrzeug anschließend im angrenzenden Waldstück.

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 25.000 Euro. Der Fahrzeugführer wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Über das Ausmaß der Verletzungen ist nicht bekannt.