Von Werner Hildebrand

Hirschberg. Von der Corona-Krise stark betroffen sind auch die Sportvereine von der Bundesliga bis hinunter in die Kreisklassen. Der Trainings- und Spielbetrieb von Fußballern, Handballern oder auch Tennisspielern ruht. Die RNZ hat bei Hirschberger Sportvereinen nachgefragt, wie sie mit der Situation umgehen.

> Der Vorsitzende des Fußballvereins Leutershausen (FVL), Marcel Fischer, sagt dazu: "Wir können momentan leider nichts anderes tun als warten, bis sich die Lage bessert." Der Spielbetrieb für die Aktiven- und Juniorenteams "ruht mindestens bis Ostern". Die Gespräche mit neuen Spielern musste Fischer erst einmal vertagen. "Ich möchte die Sorgen, die den FVL betreffen, für meine Vorstandskollegen so gering wie möglich halten", betont Fischer. Denn es gebe im privaten und beruflichen Bereich jetzt Sorgen genug. Der Vorsitzende hofft, dass der FVL mit seinen Mannschaften bis zum Sommer wieder zur Normalität zurückkehren kann, um dann auch ausgefallene Festivitäten nachzuholen. Er sehe in dieser Lage aber auch eine kleine Chance, sich wieder auf das Wesentliche zu besinnen und den Zusammenhalt zu stärken, "denn vieles davon ist leider in den Vereinen verloren gegangen".

Die Kleinspielfelder im Leutershausener Sportzentrum sind wie leergefegt, da gesperrt. Die Sportvereine stehen vor großen Herausforderungen, weil derzeit nichts planbar ist und sie nicht wissen, wann es weitergeht. Foto: Hildebrand

> Auch die Sportgemeinde Leutershausen, der größte Verein im Hirschberger Ortsteil, hat mit der Entwicklung zu kämpfen. So wusste SGL-Vorsitzender Rüdiger Kanzler lange Zeit nicht: Bleibt die Heinrich-Beck-Halle nun geöffnet, oder wird sie geschlossen? Wie alle Sportstätten ist sie mittlerweile geschlossen. Am 12. März meldete der Badischen Handball-Verband, dass alle Spiele in dessen Bereich abgesetzt werden.

"Wie geht es weiter?", fragte sich der Vorsitzende, denn immerhin stehen einige Trainer aus den Abteilungen auf der Gehaltsliste. Kanzler stellte Überlegungen an: "Müssen wir Kürzungen vornehmen, oder gibt es andere Wege?" Es sei eine reine "Hängepartie", was zurzeit geschehe, so der Vorsitzende. Er möchte erst einmal die Entwicklung abwarten und dann mit seinen Vorstandskollegen eine Entscheidung treffen.

> Beim Laufsportverein Leutershausen (LSP) ist nicht nur der Verein an sich, sondern auch dessen Vorsitzenden ganz persönlich betroffen: Eigentlich wollte Richard May nach dem 31. Frühlingslauf am 4. April nach Nepal aufbrechen, um sein Projekt wieder mit Geld- und Sachspenden zu unterstützen. Er hilft regelmäßig dem Bergdorf Bung und zwei Kinderheimen in Kathmandu. Doch ob er in diesem Jahr dorthin reisen kann? Aktuell besteht jedenfalls Ausreiseverbot. "Ich weiß nicht", so May, "wie es sich entwickelt, ich muss abwarten."

Die aktiven LSP-Mitglieder können zurzeit weder zur Gymnastik noch zum Walkingtraining und auch nicht die Eisenkugeln beim Boulen werfen. "Es ist einfach eine verflixte Situation", bedauert Richard May die derzeitige Lage. Er wünscht sich, dass bald wieder Normalität einkehren möge.

> Der Fanclub "Rote Teufel" hatte sich für dieses Jahr noch so viel vorgenommen, plante schon die Reisen zu den letzten Auswärtsspielen der Drittligamannschaft, jetzt scheint alles "für die Katz’" gewesen zu sein, wie dessen Vorsitzender Uwe Brand sarkastisch sagt. Auch die regelmäßigen Treffen der Fanmitglieder liegen zurzeit auf Eis. "Wir hängen alle total in der Luft", so der Vorsitzende.

> Auch dem Tennisclub Leutershausen (TCL) hat Corona einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht. Eigentlich sind die acht Plätze präpariert, der neue Platzwart ist fleißig am Arbeiten und in zwei Einsätzen wollten die Mitglieder mit dem Vorstand noch die Außenanlage auf Vordermann für die neue Tennissaison bringen. Aufgrund der aktuell geltenden Einschränkungen müssten sie nun aber "schweren Herzens" die beiden Arbeitseinsätze am 28. März und am 4. April absagen, sagt TCL-Vorsitzender Andreas Stadler. Ob und wann diese Einsätze nachgeholt oder mit einem anderen Termin getauscht werden, stehe zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. "Auch für unsere Saisoneröffnung mit Schleifchenturnier am 19. April sowie die Termine der Tennisschule sieht es nicht gut aus", sagt Stadler bedauernd. Der Vorstand wolle seine Mitglieder so gut wie möglich auf dem Laufenden halten und sie mit Infos rund um unseren Tennissport versorgen, "insbesondere auch, was den Start der Medenrunde sowie das Training angeht".

Der normale Wettkampfsport sollte regulär am 9. Mai beginnen. Doch auch das sei fraglich, denn die Trainingszeiten der Tennisschule müssen erst neu koordiniert werden. "Die Kommunikation innerhalb des Vorstandes findet nur noch per Telefon oder online statt, da wir auch auf die Durchführung der geplanten Vorstandssitzung verzichten und diese ebenfalls auf unbestimmte Zeit verschoben haben", findet Stadler diese Entscheidung richtig.

Er hat gerade enorm viel um die Ohren. So muss alles organisiert werden, dass nach Beendigung der Sperre auf der Tennisanlage der Spielbetrieb wieder aufgenommen werden kann. Reparaturen durch Handwerksbetriebe sollen so weit wie möglich stattfinden. Weil das Restaurant ebenfalls von der Schließung betroffen ist, gebe es auch hier erheblichen Handlungsbedarf.

Auch beim Schachklub Großsachsen stehen derzeit die Figuren still. Foto: Hildebrand

> Auch an den "Denksportlern" wie dem Schachklub Großsachsen gehe die Corona-Krise nicht spurlos vorbei, wie Vorsitzender Hermann Garst sagt. Sowohl der Spielbetrieb als auch die Übungszeiten fallen mindestens bis zum Ende der Osterferien aus. Wie schon bei der Jahreshauptversammlung angekündigt, bietet der Schachklub jetzt auch bei der Volkshochschule Schachkurse an. Der erste ist laut Garst gut besucht gewesen. "Doch jetzt fallen auch diese Abende weg", bedauert der Vereinschef und hofft, wie seine Kollegen aus anderen Vereinen, auf eine baldige Fortsetzung des Freizeitvergnügens.

> Beim Turnverein "Germania" (TVG) Großsachsen, dem größten Sportverein in der Gemeinde Hirschberg, sind Tennishalle und Geschäftsstelle geschlossen. Auch darf die Bouleanlage nicht mehr betreten werden, sagt Abteilungsleiter Peter Hofmann. Bei den anderen Abteilungen geht ebenfalls nichts mehr. Gerne hätte die Zweite Handballmannschaft offiziell die Meisterschaft in der Landesliga gefeiert und damit den Aufstieg in die Verbandsliga, doch alle Spiele in den badischen Klassen sind abgesagt worden. Aber Meister ist der TVG 2 trotzdem. Laut dem Dritten Vorsitzenden Dietmar Stamm stehen die Vorstandsmitglieder des TVG in engem Kontakt und stellen sich immer wieder auf die neue Lage ein. Entscheidungen würden natürlich in dieser Situation nicht erfolgen, auch plane man beim Turnverein noch nicht für die Zukunft. "Die Situation ist noch zu dramatisch, da stehen ganz andere Dinge im Vordergrund", sagt Dietmar Stamm.