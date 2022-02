Hirschberg. (ans) Wenn der Gemeinderat am Dienstag, 22. Februar, um 18.30 Uhr im Bürgersaal des Rathauses zusammenkommt, dann schlägt die Stunde der Fraktionen: Die Verabschiedung des Haushaltes steht an. Gegenüber der Einbringung im vergangenen Jahr haben sich noch ein paar Änderungen ergeben, auch durch die Haushaltsberatungen, die die Verwaltung in der Sitzungsvorlage darstellt.

Ins Auge springt dabei eine Zahl aus dem Ergebnishaushalt. Offenbar zeichnet sich eine deutliche Verbesserung bei den Gewerbesteuereinnahmen in diesem Jahr ab. War die Verwaltung zunächst von 3,5 Millionen Euro ausgegangen, so hat sie nun den Ansatz um 900.000 Euro auf 4,4 Millionen Euro erhöht. Damit geht auch eine Erhöhung der Gewerbesteuerumlage von 350.000 auf 440.000 Euro sowie eine entsprechende Änderung des Finanzplans im Jahr 2024 durch dann zu erwartende geringere Schlüsselzuweisungen einher. Im Finanzhaushalt wurde der Ansatz bei der Herstellung des Kanals und der Straße im Bereich Haupt-/Fenchelstraße um insgesamt 200.000 Euro erhöht. Im weiteren Verlauf der Sitzung wird der Gemeinderat hierzu auch einen entsprechenden Beschluss fassen, die Kanalvergrößerung soll noch im Frühjahr oder im Sommer beginnen.

In der mittelfristigen Finanzplanung findet sich dann die Verschiebung des Ansatzes von 900.000 Euro für die Grundsanierung der Sachsenhalle von 2024 auf 2025 wieder. Wie Hauptamtsleiterin Anna Dorothea Richter erläuterte, sei der Ansatz verschoben worden, "da zunächst der Anbau an die Halle und anschließend die Grundsanierung der Sachsenhalle erfolgen soll, um ein zusätzliches Spielfeld und damit genügend Kapazitäten für die Vereine zu haben".

Außerdem sind nun Gelder eingeplant für den Anbau an die Grundschule Großsachsen aufgrund des Rechtsanspruchs auf Ganztagesbetreuung: Das sind für 2023 dann 100.000 Euro, 350.000 Euro im Jahr 2024 und 500.000 Euro in 2025. Auch bei den geplanten Kreditaufnahmen hat sich eine Änderung ergeben: Für 2022 sind weiterhin vier Millionen Euro vorgesehen, für 2023 plant die Gemeinde immer noch mit zwei Millionen Euro, aber für 2024 hat sie nun zwei Millionen Euro anstatt einer Million im ursprünglichen Haushaltsplanentwurf vorgesehen. In 2025 soll dann, Stand jetzt, kein Kredit aufgenommen werden. Größter Posten bei den Investitionen im aktuellen Haushalt ist der letzte Teil für den Neubau des evangelischen Kindergartens Leutershausen in Höhe von 3,1 Millionen Euro. Für kommendes Jahr könnte, sollte es der Gemeinderat so beschließen, noch ein Zuschuss für die Außensanierung der katholischen Kirche St. Johannes Baptist in Höhe von maximal 68.000 Euro eingeplant werden. Insgesamt kostet die Sanierung rund 900.000 Euro. Beginn ist wohl am 1. März dieses Jahres.

Auch bei der Sanierung der Ortskanalisation spielt natürlich das liebe Geld eine Rolle; hier soll der Gemeinderat einen Beschluss für die nächsten Arbeiten fassen. Auch die Zustimmung des Gemeinderats zur Kommandantenwahl der Freiwilligen Feuerwehr Hirschberg steht auf der Agenda. Peter Braun wurde am 28. Januar zum Kommandanten, Olaf Sebastian und Bernd Flößer zu seinen Stellvertretern gewählt. Nicht zuletzt steht die Bestellung von Bürgermeister Ralf Gänshirt zum Eheschließungsstandesbeamten auf der Tagesordnung.