Von Nadine Rettig

Hirschberg. Es war windig und bewölkt am Samstagvormittag. Doch um kurz vor 9 Uhr war das Gebäude des Bauhofes mit vielen Hirschbergern gefüllt. Sie alle hatten sich trotz des ungemütlichen Wetters herausgewagt, um bei der alljährlichen "Hirschberg putzt sich raus"-Aktion zu helfen. "Wenigstens regnet es nicht", stellte einer der Freiwilligen zufrieden fest, während er sich aus einer Box eine gelbe Warnweste fischte.

Viele der Helfer waren schon Wiederholungstäter und bereits in den letzten Jahren bei der Aktion dabei, die in diesem Jahr zum siebten Mal stattfand. Das lobte auch Bürgermeister Manuel Just: "Wenn ich so in die Runde blicke, sehe ich eine Vielzahl an Personen, die schon an vorherigen Aktionen teilgenommen haben. Aber ich sehe auch einige neue Gesichter", freute er sich über die bunte Mischung. Besonders schön sei es, zu sehen, wie viele Kinder an diesem Tag mit ihren Eltern gekommen seien.

"Die Idee hinter der Aktion ist unter anderem, für den Rest der Bevölkerung mit gutem Vorbild voranzugehen", so Just. Zudem wolle man die Natur rechtzeitig vor Vegetationsbeginn säubern.

Aufgeteilt in fünf Teams machten sich die fleißigen Hirschberger mit Warnwesten, Handschuhen, Zangen und Eimern bewaffnet, auf den Weg, um genau diese Aufgaben zu erfüllen. Beim neunköpfigen "Team drei" standen neben dem Gewerbegebiet auch der Park-and-Ride-Parkplatz sowie die Zufahrt zur AVR auf dem Plan. "Letztes Jahr haben wir unter anderem sieben Fahrräder gefunden, von denen einige sogar als gestohlen gemeldet waren", erzählte Teamleiter Stefan Grimm vor Beginn der Aktion.

Rund ums Gewerbegebiet streute das Team aus, um die Straße und das Gebüsch von dem Müll zu befreien, der achtlos dorthin geworfen worden war. Und auch wenn es sich hier noch überwiegend um Verpackungen und Zigarettenstummel handelte, tauchte doch auch hier die eine oder andere Überraschung auf. "Braucht jemand ein Weinglas?", erklang bald schon der Ruf aus einem der Gebüsche, und tatsächlich tauchte daraus ein paar Sekunden später eine der Freiwilligen auf, die dort ein völlig intaktes Weinglas gefunden hatte.

Auch wenn sich im Gewerbegebiet die großen blauen Müllsäcke schon schnell füllten, wusste Grimm, dass bei den nächsten Stationen noch deutlich mehr auf die eifrigen Hände wartete. "Ich sage immer, das Gewerbegebiet ist zum Aufwärmen, und dann geht es richtig los", scherzte er. Da viele Teilnehmer in der Gruppe schon zum wiederholten Male bei der Aktion dabei waren, wussten diese bereits, dass Grimm in diesem Fall nicht übertrieben hatte.

"Ich freue mich immer wieder, dass so viele Hirschberger Bürger mithelfen", war Grimm dankbar, und einer der Helfer ergänzte, er fände es besonders schön, dass Jung und Alt gemeinsam bei der Aktion anpackten und halfen, den Ort vom Müll zu befreien.

Und dass jede der helfenden Hände gut gebraucht werden kann, zeigte sich spätestens ab dem Park-and-Ride-Parkplatz, denn dort füllten sich die Eimer in rasender Geschwindigkeit. An den Müll überhaupt heranzukommen, war für die Hirschberger zwischen all dem Gestrüpp und den Dornen teilweise ein regelrechter Kampf.

Ein Anblick, der die Helfer fassungslos zurückließ, war das Gebüsch gegenüber der AVR. Ob Pullover, ein Bürostuhl, ein alter PC samt Bildschirm oder auch ein türkisfarbenes Kinderfahrrad. Es schien neben all dem restlichen Müll, etwa Flaschen und Verpackungen, nichts zu geben, das nicht aus dem Gebüsch gezogen wurde. "Man begreift es einfach nicht", stellte eine Helferin mit Blick auf den immer voller werdenden Anhänger fassungslos fest.

Mit dem vollen Anhänger ging es nach getaner Arbeit wieder zurück zum Bauhof. Auch die vier anderen Gruppen, die während der drei Stunden fleißig Müll gesammelt hatten, warteten gespannt darauf, wie viel am Ende zusammengekommen war.

Das Ergebnis - 1164 Kilogramm - hinterließ bei Just gemischte Gefühle: "Gott sei Dank haben wir kein neues Spitzenergebnis, aber wir sind leider deutlich am Höchstwert von 2015 mit 1203 Kilogramm dran", lautete sein Fazit. "Ich möchte noch mal unterstreichen, was für eine tolle Aktion und für eine tolle Gemeinschaft das ist", lobte Just am Ende noch mal die fleißigen Bürger. Viele von ihnen werden bestimmt auch im nächsten Jahr wieder dabei sein, wenn es erneut heißt: "Hirschberg putzt sich raus."