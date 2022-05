Von Annette Steininger

Hirschberg. Als "sinnvolle Ergänzung" zu den bereits vorhandenen Bolzplätzen und der Inline-Hockey-Anlage bezeichnet die Gemeindeverwaltung eine mögliche Pumptrack-Anlage, die südlich von Letztgenannter im Sportzentrum entstehen könnte. Dabei soll vor allem an die Kinder und Jugendlichen ab elf Jahren gedacht werden, die den Spielplätzen im Ort "entwachsen" sind. Eine Pumptrack-Anlage, zumeist ein Rundkurs, ist eine Mountainbikestrecke mit Wellen und weiteren Elementen.

Bei seiner Sitzung am Dienstag, 10. Mai, um 18.30 Uhr soll der Ausschuss für Technik und Umwelt (ATU) entscheiden, ob er dem Gemeinderat für die Anlage einen Baubeschluss empfiehlt. Ebenso, ob die Planungsleistungen zu vergeben sind. Die Vergabe des Auftrags an sich soll dann von einer erfolgreichen Spendenakquise über 20.500 Euro abhängig gemacht werden. Ursprünglich war vorgesehen, dass die Hälfte der Kosten – im Haushalt sind 205.000 Euro für die Anlage eingeplant – über Spenden finanziert wird. Die Verwaltung geht aber nun davon aus, dass diese Summe "nur sehr schwer" zu realisieren sein wird, weshalb sie nun zehn Prozent vorschlägt, eben 20.500 Euro.

Aus der Vorlage für die Sitzung geht auch hervor, dass diejenigen, die auf einen Mehrzweckspielbereich im Sportzentrum gehofft hatten, noch warten müssen: Denn die Kompensation der nicht erreichten Spendenmittel für die Pumptrack-Anlage könnte haushaltsrechtlich durch die eigentlich für den Mehrzweckspielbereich vorgesehenen 235.000 Euro finanziert werden. "Eine Umsetzung in diesem Jahr ist eher unrealistisch", schreibt die Verwaltung. Für die Pumptrack-Anlage liegt ihr jetzt die Kostenschätzung einer Fachfirma vor, die, je nach Asphaltierung und Streckenprofil, Investitionen in Höhe von rund 130.000 Euro veranschlagt, ohne Architektenhonorar. Die Gemeinde muss die Baumaßnahme ausschreiben. Nach der Landesbauordnung ist baurechtlich ein Kenntnisgabeverfahren möglich, was bedeutet, dass das Vorhaben einen Monat nach Eingang der vollständigen Unterlagen begonnen werden kann.

Die Verwaltung hat auch schon Vorarbeiten geleistet und Kontakt zu der Augsburger Firma pumptrack.de aufgenommen, die den Park in Ladenburg erstellt hat. Auch einen Vor-Ort-Termin hat es bereits gegeben. Die Projektfläche wäre circa 1400 Quadratmeter groß, die Asphaltfläche rund 480. Angestoßen wurde das Projekt von sechs Jugendlichen, die der Verwaltung im August 2021 eine Unterschriftenliste übergeben haben. Jugendreferentin Kirstin Wolski steht mit ihnen in Kontakt und begleitet den aktuellen Prozess.

Nicht weniger interessant dürfte am Dienstag der Bauantrag zur "Merkel-Mühle" in der Breitgasse 36 werden, bei dem der ATU über die Umnutzung der dortigen Scheune in ein Wohnhaus und des Mühlengebäudes in Büroräume entscheidet. Wie bereits berichtet, soll in der Mühle der Hauptsitz der Fondsbroker AG entstehen. Architekt Kevin Sättele will die Scheune als Zweifamilienhaus nutzen. Aber auch in der Apfelbachmühle wenige Meter weiter wird nach wie vor gearbeitet. Die Verwaltung schlägt vor, beiden Bauanträgen zuzustimmen.