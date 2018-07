Hirschberg. (ans) Gerade ist die CD "Song" aus dem Presswerk raus: Auf seiner Pre-Release-Tour macht Bodek Janke am Samstag, 21. Juli, 19 Uhr, auch Station in Hirschberg. Das Konzert in der Ehemaligen Synagoge findet im Rahmen der kommunalen Reihe "Musik in historischen Mauern" statt. Multipercussionist und Komponist Bodek Janke hat mit seinem Projekt "Song" ein genreübergreifendes Experiment ins Leben gerufen, dessen Ziel es ist, dem Zuhörer Jazzmusik auf einfache Art näherzubringen.

Janke kommt nicht allein: Die namibische Singer-Songwriterin Shishani trifft mit ihrer Stimme und ihrer Art des Gitarrenspiels direkt ins Herz, während das Klaviertrio mit dem estnischen Pianisten Kristjan Randalu, dem britischen Kontrabassisten Philip Donkin und dem polnisch-russischen Schlagzeuger Janke den Rahmen auf spannende Art erweitert. Neben Eigenkompositionen spielt die Band auch Evergreens und Klassiker.

RNZ-VERLOSUNGSAKTION

Janke und Randalu waren Schüler des musikalischen Leiters und Initiators von "Musik in historischen Mauern", Claus Canisius, am Badischen Konservatorium in Karlsruhe und haben 2008 den Jazzpreis Baden-Württemberg und den Deutschen Schallplattenpreis gewonnen.

