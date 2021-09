Gehwegparken führt an vielen Stellen zu Problemen. Rund um die Jahnstraße will die Gemeinde diese nun angehen, unter anderem mit markierten Parkflächen. 99 Stück davon sieht der Entwurf vor. Foto: Dorn

Von Marco Partner

Hirschberg. Es ist ein Thema, das auch in Hirschberg an Fahrt aufnimmt, obwohl es sich doch eigentlich um den ruhenden Verkehr handelt. Das Gehwegparken wurde lange geduldet, doch die stetige Zunahme an abgestellten Autos führen zu einer neuen Unübersichtlichkeit und kaum nutzbaren Bürgersteigen für Fußgänger. Für die Jahnstraße und die angrenzenden Straßenzüge wurde am Dienstag im Ausschuss für Technik und Umwelt ein erster Entwurf für ein Parkraumkonzept vorgestellt – und vom Gremium durchaus begrüßt. In Stein gemeißelt ist aber noch nichts. Vor einer endgültigen Entscheidung ist eine Beteiligung der betroffenen Öffentlichkeit geplant.

Bereits 2017 nahm das Ingenieurbüro Schulz die Parksituation rund um die Jahnstraße in Großsachsen unter die Lupe. Nun folgten die zweite Stippvisite und zugleich einige Verbesserungsvorschläge. In der Jahnstraße selbst sei das eigentlich verbotene Gehwegparken ein Dauerzustand. "Beidseitig, regelwidrig und ab und an auch entgegen der Fahrtrichtung", hat Erich Schulz festgestellt. Im Durchschnitt wurden 28 geparkte Fahrzeuge gezählt. Mit Markierungen und einer bewusst verschwenkten Anordnung, um etwas Geschwindigkeit von der Straße zu nehmen, würden 21 ausgewiesene Parkplätze entstehen. Sieben weniger als bisher, dafür mit einer klaren Linie.

"Der Verkehrsfluss- und die Sicherheit würden verbessert, und für den Ordnungsdienst wäre eine bessere Handhabe gegeben", betont auch Bürgermeister Ralf Gänshirt. Umbaumaßnahmen müssten nicht vorgenommen, die Parkbuchten könnten mit Thermoplastik abgeklebt werden, und die Gehwege wären wieder frei. Anders in der Friedrich-Ebert-Straße: Dort zählte das Hirschberger Ingenieurbüro 21 bis 41 abgestellte Fahrzeuge. "Geordnet könnte man sogar 41 Plätze ausweisen", verrät Schulz. Allerdings müsste aufgrund der relativ schmalen Fahrgassenbreite von fünf Metern das Trottoir ein Stück weit als Parkzone genutzt werden. Eine Notwendigkeit, um auch Feuerwehrfahrzeugen und Lkw nicht den Weg zu verengen.

Baumpflanzungen zur Tempo-Reduzierung: In der mit sieben Metern sehr breiten Hohensachsener Straße empfiehlt der Diplom-Ingenieur eine "Torwirkung" durch Pflanzquartiere. Die Parkmöglichkeiten würden von bisher 23 auf 19 gesenkt. In der Schillerstraße könnten dank klarer Markierungen zwei Parkflächen (von zehn auf zwölf) hinzugewonnen werden, auch auf dem Kopfsteinpflaster der Carl-Diem-Straße käme dank Markierungsnägeln eine Abstellzone (von vier auf fünf) dazu. 99 markierte Parkflächen sieht der Entwurf letztlich in dem Viertel vor.

Die Kosten beliefen sich auf 15.000 Euro, plus weitere 15.000 Euro für die Baumpflanzungen. "Damit wollen wir auch dem klimatischen Aspekt gerecht werden", betont Gänshirt, und blickt auf die nächsten Schritte. Betroffene Eigentümer und Bewohner sollen in das Verfahren miteinbezogen werden. Ihnen sollen die jeweiligen Park-Entwürfe zugehen und eine Stellungnahme ermöglicht werden. Im Anschluss ist eine öffentliche Veranstaltung zur Erörterung der Entwürfe und möglicher Änderungen geplant. "Das Ziel ist es natürlich, einen Konsens mit den Anwohnern zu finden", erklärt Schulz. Auf diese Diskussion sind auch die Ausschussmitglieder schon gespannt. "Ich bin erst mit eingezogenem Genick an das Thema gegangen, aber das Ergebnis wirkt sehr smart. Es gibt Änderungen, aber sie bewirken auch etwas", findet Matthias Dallinger von der CDU. Claudia Schmiedeberg von der Grünen Liste beurteilt die aktuelle Situation für Fußgänger als "inakzeptabel". "Vielleicht sind aber noch mehr Parkplätze in der Jahnstraße möglich", regt sie an. Katharina Goss-Mau von den Freien Wählern zeigt sich "überrascht, wie wenig Parkplätze letztlich wegfallen" und hält den Entwurf für einen realistischen Ansatz.

"Der Verkehrsraum wäre sehr klar geregelt. Ich denke, das käme auch den Anwohnern entgegen", findet Eva-Marie Pfefferle (SPD), während FDP-Sprecher Oliver Reisig noch an ein paar Stellschrauben drehen möchte: "Zwischen Lessing-, Friedrich-Ebert-Straße und Brunnengasse sehe ich eine Schlauchsituation mit parkenden Autos." Er stellte infrage, inwieweit entgegenkommende Fahrzeuge seitlich einscheren können, um dem anderen Pkw die Vorfahrt zu gewähren.

"Nicht alle Wünsche werden umsetzbar sein. Wir wollen die Anwohner so gut als möglich einbinden, sie setzen sich schließlich tagtäglich mit der Parksituation auseinander", erklärt Bürgermeister Gänshirt. Das Ziel sei es, sich abwechselnd weiteren "Problem-Parkzonen" in Leutershausen und Großsachsen zu widmen. "Liebgewonnene Stellplätze können wegfallen, aber man sollte offen sein, anders zu denken und dem Auto nicht immer Vorrang geben", so das Gemeindeoberhaupt. Auf vielen Gehwegen in Hirschberg sind schließlich Kinder wie Senioren mit Rollatoren gezwungen, auf der Straße statt auf dem Bürgersteig zu laufen.