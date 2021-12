Das Olympia-Kino hat mit Angela Holzschuh (2.v.l.) seine 600. Förderin. Renate Keppler-Götz, Thomas Götz und Wiebke Dau-Schmidt (v.l.) freuten sich darüber und begrüßten Holzschuh in Leutershausen. Foto: Kreutzer

Von Nadine Rettig

Hirschberg-Leutershausen. Hinter dem 600. Vereinsmitglied des Förderkreises des Olympia-Kinos verbirgt sich eine ganz besondere Geschichte. Denn Angela Holzschuh, die am vergangenen Samstagvormittag vom Vorstandsteam als 600. Fördermitglied begrüßt wurde, wohnt nicht etwa in Hirschberg oder einer der umliegenden Ortschaften, sondern im bayrischen Weilheim.

Als sie den Antrag gelesen habe, habe sie zwei Mal hingeschaut, ob sie sich verlesen habe und etwa das benachbarte Weinheim gemeint sei, gab die zweite Vorsitzende des Förderkreises, Renate Keppler-Götz, lachend zu. Doch schnell wurde klar, dass Holzschuh tatsächlich im benachbarten Bundesland daheim ist.

Aufgewachsen ist sie aber in Ilvesheim, daher rühre auch ihr Bezug zu dem Hirschberger Kino, berichtete die Musiklehrerin und Musikerin. Nach einem Studium der Harfe in der Heimat habe es sie zum Studium der Volksmusik schließlich nach Bayern verschlagen. Und seither ist sie dort zu Hause. Doch ihrer Heimat ist sie noch immer verbunden.

Schon in ihrer Jugend habe sie häufig mit ihrer Mutter, ihrem Bruder oder auch mit Freunden Filmvorführungen im Hirschberger Olympia-Kino besucht. Und auch bis heute stehe bei Besuchen in der Region gerne mal eine Vorstellung in dem gemütlichen Kino auf dem Programm. "Ich gehe nach wie vor sehr gerne ins Kino und mag diese kleinen, persönlichen und schnuckeligen Kinos einfach lieber", erzählte Holzschuh. Daher habe sie trotz der Entfernung eigentlich schon lange den Plan gehabt, Mitglied des Förderkreises zu werden.

Als sie sich im September die beiden Filme "Catweazle" und "Kaiserschmarrndrama" im Olympia-Kino angeschaut habe, habe sie sich endlich eines der Formulare zum Förderkreisbeitritt mitgenommen, erklärte sie. Den Ausschlag für ihre Entscheidung habe nicht zuletzt die Corona-Pandemie gegeben, denn gerade in der Krise habe sie dem kleinen und persönlichen Kino helfen wollen. Diese Intention hatten laut der Vereinsvorsitzenden, Wiebke Dau-Schmidt, offenbar viele Menschen. Bereits zu Beginn der Pandemie habe man sich über das 500. Mitglied im Verein freuen dürfen, und nun ein gutes Jahr später ist mit Angela Holzschuh bereits die 600. Förderin eingetreten.

Dau-Schmidt zeigte sich überglücklich über diese Unterstützung und den erfreulich großen Anstieg bei den Mitgliederzahlen. Auch über Spenden von rund 6500 Euro habe man sich während der Pandemie freuen dürfen, erwähnte Förderkreis-Schatzmeister Thomas Götz. Über ihren Jahresgutschein, den Angela Holzschuh als 600. Mitglied vom Vorstandsteam für das Jahr 2022 überreicht bekam, freute sich die Wahlbayerin sehr.

Doch Holzschuh kann sich auch gut vorstellen, dem Kino auch in der Weihnachtszeit noch einmal einen Besuch abzustatten. Vielleicht sogar am "Kurzfilmtag", bei dem das Lichtspielhaus am 21. Dezember, dem kürzesten Tag des Jahres, acht Kurzfilme zeigt.

Mit dem Olympia-Kino wird Holzschuh nun in jedem Fall noch enger verbunden sein. Und wie Keppler-Götz am Ende scherzte, hat das Leutershausener Olympia-Kino nun auch seine erste Botschafterin in Bayern.