So kennt man den Odenwaldklub Leutershausen: gut gelaunt beim Wandern (hier ein Bild aus dem Jahr 2018). Wann dies wieder möglich sein wird, ist noch unklar. Frühestens Mitte Juni könnte sich etwas ändern, wenn neue Verordnungen in Kraft treten. Foto: Kreutzer

Von Stefan Zeeh

Hirschberg. Ob Fußball, Tennis oder Handball – sportliche Aktivitäten in den Vereinen waren in den vergangenen Wochen aufgrund der Pandemie untersagt. In der Zwischenzeit gibt es jedoch Lockerungen in der Corona-Verordnung des Landes, und so haben etwa die Fußballer mit dem Training begonnen. Auch Fitnessstudios oder Tanzschulen sind seit 2. Juni wieder geöffnet. Von diesen Lockerungen ausgenommen sind jedoch die Wandervereine. Denn noch immer gilt für diese das Kontaktverbot, nachdem sich nur Personen aus zwei Haushalten treffen dürfen.

Beim Vorstand des Odenwaldklubs (OWK) Leutershausen stößt diese Regelung, die den Wandervereinen gemeinsame Unternehmungen untersagt, auf ein gewisses Unverständnis. "Es ist die Gemeinschaft und das gemeinsame Erleben in der Natur, das die OWK-Wanderungen ausmacht", beschrieb die Schriftführerin des OWK Leutershausen, Ingrid Pfliegensdörfer, die Besonderheit des Wanderns in größeren Gruppen. Vor allem den älteren Mitgliedern im Verein würde die Bewegung an der frischen Luft sicherlich guttun. Genügend Abstand voneinander einzuhalten, wäre dabei kein Problem, und auf die Einkehr in ein Gasthaus könnte man verzichten. Zudem gingen oft nur kleine Gruppen von maximal 15 Personen wandern.

"In den Sportanlagen ist das Infektionsgeschehen besser zu kontrollieren", erläuterte auf Anfrage der RNZ die Pressestelle des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport bezüglich der unterschiedlichen Verordnungen. So sei es etwa in den Sportanlagen besser möglich, die Hygienevorschriften einzuhalten, zum Beispiel das Desinfizieren der Hände. Auch die Kontakte zu anderen Personen seien leichter nachvollziehbar. Deshalb fallen die Aktivitäten der Wandervereine immer noch unter die allgemeine Corona-Verordnung für Aktivitäten im öffentlichen Raum. Ändern könnte sich dies frühestens Mitte Juni, wenn neue Verordnungen in Kraft treten.

Unabhängig davon, ob Wanderungen in Gruppen bald schon wieder möglich sind oder nicht, hat der Vorstand des OWK Leutershausen entschieden, größere Veranstaltungen wie etwa das Sommerfest im August abzusagen, da man die hygienischen Voraussetzungen dafür vermutlich nicht erfüllen kann.

Ähnlich gestaltet sich die Situation beim OWK Großsachsen. Auch hier hatte man alle gemeinsamen Wanderungen und sonstigen Aktivitäten der letzten Wochen abgesagt. Das bedeutet aber nicht, dass Vereinsmitglieder nicht alleine wandern waren. So nutzte Vereinsvorsitzende Felicitas Gärtig die Zeit, um neue Wanderrouten zu erkunden, die sie auf der Internetseite des Vereins (www.owk-grosssachsen.de) vorstellt. Da ist etwa die rund eineinhalbstündige Wanderung "Um den Sulzbacher Hof" bei Weinheim. Der Weg führt durch die "Wasserhölle", eine wildromantische Schlucht, so Gärtig, in der ein kleiner Bach kaskadenartig hinab in das Tal fließt. Danach wartet eine offene Landschaft mit Pferdekoppeln auf den Wanderer, bevor man den Sulzbacher Hof erreicht. Ebenso empfiehlt Gärtig eine Tour über den Blüten- und Burgweg, beginnend am 1. Kehrrang in Leutershausen. Diese sei im Juni durch den am Wegesrand blühenden Fingerhut besonders reizvoll.

Auch der Pressewart des OWK Großsachsen, Walter Helfert, war die letzten Wochen nicht untätig. Denn neben der Pressearbeit für den Verein ist er zusammen mit seiner Frau Karin im Team "Wegeauszeichnung" aktiv. "Bereits Mitte Mai hatte ich alle meine Kontrollwege überprüft, was mir bisher noch nie gelungen ist", konnte er der Corona-Pandemie sogar etwas Gutes abgewinnen.

"Wir hoffen, bald wieder unser Wanderprogramm aufnehmen zu können", ist Gärtig zuversichtlich, in absehbarer Zeit wieder mit den Vereinsmitgliedern zusammen wandern zu können. Dazu habe der Deutsche Wanderverband Informationen an die Vereine gegeben, wie zukünftig Gruppenwanderungen zu gestalten sind und welche Vorsichts- und Hygienemaßnahmen beachtet werden müssen, etwa der Verzicht auf die üblichen Begrüßungsrituale sowie das Teilen von Trinkflaschen oder Müsliriegeln mit anderen Wanderern. Für die Verantwortlichen gelte es nun, dies im Verlauf der Wanderungen umzusetzen.