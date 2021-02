Von Annette Steininger

Hirschberg/Rhein-Neckar. Im Radio läuft es rauf und runter, in den sozialen Medien taucht es überall auf: das "Wellerman"-Lied. Ein wahnsinniger Hype um einen eigentlich alten Shanty ist entstanden, der einen ganz besonders freut: Matz Scheid, den Leiter des Odenwälder Shanty Chors.

Ob er sich erklären kann, wie es zu dem Hype gekommen ist? "Na, das ist doch logisch: Wir haben 30 Jahre Vorarbeit geleistet", witzelt der bärtige Barde aus Hirschberg-Großsachsen. "Spaß beiseite, eigentlich gibt es die Lieder ja schon lange. Ich weiß es wirklich nicht", sagt Scheid. Eine Vermutung von ihm: Es könnte an den sozialen Medien liegen, die das Lied immer weiter verbreiten.

Außerdem hätten Shantys ja auch eine ganz besondere Magie, überlegt der Shanty-Chor-Leiter. Sie seien eingängig und leicht einstudierbar, hätten eine einfache Struktur. Scheid erinnert daran, dass Shantys ursprünglich Arbeitssongs sind, die die Seeleute beispielsweise bei bestimmten Abläufen auf dem Boot gesungen oder sich so auch mal über den Kapitän beschwert haben, ohne Folgen fürchten zu müssen.

Ob sich solche Songs gerade großer Beliebtheit erfreuen, weil die Beschränkungen der Corona-Pandemie die Sehnsucht nach der Weite des Meeres und der Ferne wecken – Scheid will das nicht ausschließen. Er selbst freut sich jedenfalls, dass diese Gattung gerade so beliebt ist. "Total überrascht" war der Chorleiter, als er zum ersten Mal den "Wellerman" auf SWR hörte. Auch dass das Lied sich auf der Kurzvideoplattform "TikTok" großer Beliebtheit erfreut, bekam er mit.

Dabei war der Odenwälder Shanty Chor diesem Trend weit voraus: Zum einen gibt es ihn, der eine einzigartige Mischung aus Shantys und Geschichten bietet, nun schon seit 32 Jahren. Zum anderen gehört auch schon lange der "Wellerman" zum Repertoire.

2002 fand sich das Lied bereits auf der CD "Odyssee im Odenwald", "wir hatten es aber auch schon vorher im Programm", erzählt Scheid, der als Solist im Lied "Soon May The Wellerman Come" zu hören ist. Und immer mal wieder findet es auch seinen Weg auf die Bühne. Weil der Chor aber gerade weder proben noch auftreten kann, kam die Idee auf, auch einen Beitrag zum Hype zu leisten, weshalb Lenya Krammes, die Tochter des "Chor-Postboten", ein Video zusammengestellt hat, mit Fotos vergangener Auftritte. Die Musiklehrerin und Sängerin hat auch selbst ein Video aufgenommen, bei dem sie absolut hörenswert mehrstimmig den "Wellerman" singt.

Auch das nächste Video des Odenwälder Shanty Chors ist schon in der Mache und wird wieder mit Bildern vergangener Auftritte unterlegt. Das Werk hat Matz Scheid selbst komponiert, den Text dazu hat Manfred Maser verfasst: "Volle Kraft voraus" heißt es.

Man sieht: Der Odenwälder Shanty Chor, der sich auf das Absingen von Seemannsliedern in trockener Umgebung spezialisiert hat, ist nicht untätig, auch wenn der Probenbetrieb seit März 2020 ruht. Acht Frauen und 14 Männer gehören der Truppe an, die Traditionals, Shantys, Folk – oder auch mal Rock-Songs singen – ins Ourewellerisch übertragene Welthits und Eigenkompositionen. Unter ihnen sind auch begnadete Instrumentalisten, die zu Gitarre, Mandoline, Ukulele, Kontrabass, Querflöte, Trommeln oder mal zur irischen Bouzouki greifen.

Der Chor erfreut sich nach wie vor einer großen Fangemeinde, die das "Wellerman"-Lied fleißig liked. Kein Wunder, ist doch die Mischung aus der mitreißenden Musik und den unterhaltsamen Geschichten des Seefahrers Schann Scheid etwas ganz Besonderes.

Dennoch: Einen wirtschaftlichen Erfolg durch den "Wellerman"-Hype, beispielsweise durch eine verstärkte CD-Nachfrage, kann der Shanty Chor noch nicht verzeichnen. Aber wer weiß, vielleicht kommt das noch.

Info: Der Song "Soon May The Wellerman Come" vom Odenwälder Shanty Chor ist zu hören und zu sehen im Internet auf Youtube unter: https://www.youtube.com/watch?v= RyENWIedhNE. Und wer sich für den "Wellerman" vom OSC auf CD interessiert, kann "Odyssee im Odenwald" online erwerben unter www.shantychor.de.