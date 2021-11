Hirschberg-Leutershausen. (ans) Kaum hatte die RNZ berichtet, dass eine obdachlose 54-Jährige in eine psychiatrische Einrichtung gebracht wurde (siehe unten), meldeten sich einige Leser, die sie wieder im Wald gesehen haben wollen. Die Polizei hatte sie am Sonntag, 7. November, aufgegriffen, da acht Strafanzeigen vorlagen: wegen Beleidigung, Bedrohung und versuchter Körperverletzung. Ob es sich bei der Frau um die Verdächtige handelte, wird nun überprüft.

Wie das Polizeipräsidium Mannheim inzwischen auf RNZ-Anfrage sagte, wurde den Kollegen in Schriesheim bereits am vergangenen Donnerstag, 11. November, gemeldet, dass die Frau wieder im Wald unterwegs sei. Allerdings ging es da nur um die Sichtung. Das ist aber noch kein Grund für die Polizei, um tätig zu werden.

Die RNZ fragte daher beim Rhein-Neckar-Kreis als Unterbringungsbehörde nach, ob bekannt sei, warum die Frau wieder entlassen wurde und wie es jetzt weitergeht. "Dass die Frau wieder aus dem Psychiatrischen Zentrum Nordbaden (PZN) Wiesloch entlassen ist, ist hier heute Vormittag bekannt geworden. Ob und gegebenenfalls welche weiteren Maßnahmen angezeigt sind, wird nun zeitnah geprüft", teilte Kreissprecherin Silke Hartmann mit.

Auskünfte über Patienten dürfe er nicht geben, sagte der strategische Leiter des PZN, Peter Aenis, auf RNZ-Anfrage. Aber natürlich werde jeder Patient, jede Situation genau untersucht. Aber: "Niemand wird gegen seinen Willen hier festgehalten." Solle trotzdem jemand dort bleiben, beispielsweise weil eine akute Fremd- oder Eigengefährdung besteht, ist ein richterlicher Beschluss nach dem Unterbringungsgesetz des Landes erforderlich. In der Regel nehme das Amtsgericht innerhalb von 24 Stunden Kontakt mit dem PZN auf und treffe dann eine entsprechende Entscheidung. Warum die Frau mutmaßlich weiter in der Kälte unterwegs ist und andere ängstigt, bleibt vorerst unklar.

Update: Montag, 15. November 2021, 19.45 Uhr

In Leutershausen ging die Angst um

Offenbar attackierte eine psychisch kranke Obdachlose mehrere Passanten. Die Polizei griff nun eine 54-Jährige auf.

Von Annette Steininger

Hirschberg-Leutershausen. Einige Bürger hatten zuletzt Ängste, in Leutershausen spazieren zu gehen. Eine Obdachlose soll für mehrere Attacken im Bereich der Weinberge rund um das Weingut Teutsch, im Bereich des Waldspielplatzes und des Blütenwegs verantwortlich sein. Wie Hirschberger der RNZ berichteten, soll die Frau Passanten beleidigt und bedroht haben, Spaziergänger wurden bespuckt. Manch einer vermutete, dass die Obdachlose eine Hundehasserin sein müsse, weil es oft Tierbesitzer traf. Andere erzählten, dass die Frau lange Zeit unauffällig, ja sogar freundlich gewesen sei. Erst in den letzten Monaten sollen sich die Vorfälle gehäuft haben. Man munkelt auch, dass sie diejenigen gewesen sei, die auf einer Bank unweit des Weinguts Teutsch selbst gebastelte Kränze ablegt und eine Spendenbox aufgestellt hatte.

Das Polizeipräsidium Mannheim bestätigte auf RNZ-Anfrage Vorfälle im Hirschberger Wald. "Der Polizeiposten Schriesheim bearbeitet seit Mitte August insgesamt acht Strafanzeigen, die im Zusammenhang mit einer Frau, welche sich im dortigen Waldgebiet aufhalten soll, erstattet wurden", so Polizeioberkommissar Tobias Hoffert. Die polizeilichen Ermittlungen laufen seit Bekanntwerden der ersten Strafanzeige am 12. August. Es seien Straftaten wegen des Verdachts der Beleidigung, Bedrohung und versuchter Körperverletzung angezeigt worden. Die Polizei stehe dabei im engen Austausch mit der Gemeinde Hirschberg und dem Ordnungsamt des Landratsamts Rhein-Neckar-Kreis.

Am Sonntagnachmittag, gegen 16 Uhr, traf die Polizei dann in Leutershausen am Schmellenberg/Burgunderweg eine 54-jährige wohnsitzlose Frau im Feldgebiet an. Im Rahmen des Einsatzes hätten sich Hinweise darauf ergeben, dass die Frau unter einer psychischen Erkrankung leidet. "Ob es sich bei der Frau um die Verdächtige der vorgenannten Delikte handelt, wird derzeit im Rahmen der erwähnten Ermittlungsverfahren geprüft", erläutert Hoffert. Die Frau sei zur weiteren fachärztlichen Begutachtung in ein Krankenhaus für Psychiatrie gebracht worden. Welche nun notwendigen Behandlungsschritte folgen, werde von dort geprüft und veranlasst. Darüber hinaus steht die Polizei im Austausch mit der Unterbringungsbehörde des Landratsamts Rhein-Neckar-Kreis.

Dass die Polizei die 54-Jährige erfolgreich aufgreifen konnte, ist auch dem Hirschberger Bürgermeister Ralf Gänshirt zu verdanken. Bei einem sonntäglichen Spaziergang mit seiner Gattin begegnete ihnen eine Frau, die gerade eine unschöne Begegnung mit der Obdachlosen gehabt und die Polizei verständigt hatte. Weil diese aber nicht sofort eine Streife vorbeischicken konnte und die wohnsitzlose Frau fortlief, gingen ihr Gänshirt und seine Gattin hinterher – "mit gebührendem Abstand", wie der Bürgermeister im RNZ-Gespräch schilderte. Schließlich sei die Obdachlose mit einem großen Stock bewaffnet und aggressiv gewesen. Angst habe er nicht gehabt, aber großen Respekt, erzählte Gänshirt, der in ständigem Kontakt mit der anfahrenden Streifenwagenbesatzung stand und die Polizei erfolgreich zur Frau lotsen konnte. "Sonst wäre es schwierig gewesen, sie wieder aufzufinden", vermutet der Bürgermeister. Er hofft, dass jetzt Ruhe einkehrt und es keine Fremd- und Eigengefährdung mehr gibt. Und er sei froh, dass die Frau jetzt aufgegriffen worden sei, da es nun doch schon Minustemperaturen gebe. Der Bürgermeister wünscht ihr, dass sie wieder gesund wird.

Nach RNZ-Informationen soll sie im OWK-Pavillon beim Waldlehrpfad übernachtet haben und eine leer stehende Holzhütte im Gewann Wolfsäckerweg als eine Art Lager genutzt haben. Die Polizei stellte in Letzterer am 2. November Plastiksäcke voller Wäsche fest. "Ob diese Hütte der Frau als Unterschlupf gedient hat, ist bisher nicht gesichert", sagt Hoffert.