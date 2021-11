Rings um die schmucke Bank in der Jahnstraße sieht es wüst aus. Foto: Irina Aber

Hirschberg-Großsachsen. (ans) Irina Aber macht auf Facebook ihrem Unmut Luft: "Was überhaupt nicht geht, finde ich, dass man seinen Müll einfach liegen lässt." Sie hat Fotos gemacht von der Bank auf dem Milchbuckel (Jahnstraße), die Marianne und Richard Schröder vor einiger Zeit gespendet haben. Und die zeigen Unschönes: Rings um die Bank liegt überall Müll.

Aber würde sich wünschen, dass die Menschen den Platz sauber hinterlassen. Eine Kommentatorin regt an, man könne ja vielleicht einen Mülleimer aufstellen. Die RNZ sprach Hauptamtsleiterin Anna Dorothea Richter darauf an. "Da uns das Müllproblem bei der Bank bisher nicht bekannt war, haben wir das Aufstellen eines Mülleimers an der Stelle bisher noch nicht thematisiert."