Von Marco Partner

Hirschberg-Leutershausen. Blumen machen das Leben bunter und heben die Stimmung. Nicht nur auf den Wiesen und in den Gärten sprießen derzeit Narzissen, Osterglocken und Magnolien. Auch in einer Lagerhalle in Hirschberg duftet es nach frischen Rosen, Hortensien und vor allem: Tulpen. Seit über 30 Jahren versorgt "Oranje Blumen" seine Kunden mit Schnittblumen aus den Niederlanden. Wie aber kommen die holländischen Exportschlager eigentlich an die Bergstraße? Und wie geht es von dort weiter? Ein Besuch im Gewerbegebiet gibt Aufschluss.

In der Einfahrt parken orangefarbene und grüne Laster vor großen Rampen. Am frühen Vormittag haben die Fahrer die meiste Arbeit schon hinter sich. Mit Sprintern beliefern sie am Morgen kleine Straßenläden in der Region mit frischer Ware. Wer am Heidelberger Bismarckplatz schon mal an bunten Blumen geschnuppert oder in Mannheim durch die Breite Straße spaziert ist und an der Galeria Kaufhof einen bunten Strauß gekauft hat, der war bereits Kunde bei "Oranje Blumen".

Seit 1986 hat die Familie Overdevest in der Rhein-Neckar-Region eine berufliche Heimat gefunden. "Mein Vater ist klein gestartet, im damaligen Horten in Heidelberg war unser erster Laden", erinnert sich Ferry Overdevest. Jahrzehntelang führte der Familienbetrieb ein kleines Zwischenlager in Dossenheim, 2014 jedoch zog man nach Großsachsen, und die Anzahl der selbst geführten Läden ist kontinuierlich gestiegen. "1989 Weinheim, 1997 Speyer und Mannheim, später Viernheim, Heilbronn und Weiterstadt", zählt Overdevest auf. Er selbst war während des "Start-up"-Jahres seines Vaters erst fünf Jahre alt und wurde in die Blumenwelt quasi hineingeboren.

Blumenhändler Ferry Overdevest (l.) ist mit dem „bunten Geschäft“ aufgewachsen. Sein Vater ist der Gründer des Familienbetriebs „Oranje Blumen“, der seit 1986 im Rhein-Neckar-Kreis ansässig ist. Foto: Kreutzer

Aufgewachsen ist Ferry Overdevest in der Region Bollenstreek, die bekannt ist für ihre üppigen Tulpenfelder und den berühmten Blumenpark Keukenhof. "Ich bin also mit Blumen groß geworden", sagt der 39-Jährige und lacht. Wie auch seine zwei Schwestern und Brüder, die ebenfalls dem Blumengeschäft die Treue halten. Auch heute lebt er in Noordwijk, zwischen Amsterdam und Den Haag, und nicht in Hirschberg. "Der Großteil unserer Arbeit spielt sich in Holland ab", erklärt er. Der Arbeitstag beginnt für ihn in Aalsmeer, etwa 20 Autominuten von seinem zu Hause entfernt, bei einer täglichen Versteigerung: der "Royal Flora Holland", der weltweit größten Blumenauktion. "Dort gibt es eine Tribüne und große Uhren, die von Hundert auf Null laufen", verrät Overdevest. Aber es sind weniger Sekunden, die heruntergezählt, sondern vielmehr die Centbeträge, welche für die Gladiolen, Rosen oder Tulpen gezahlt werden. Wer als erstes den Knopf drückt, zahlt am meisten, und hat gleich eimerweise frische Blumen eingekauft. Dann werden die duftenden Kostbarkeiten in ein Lager in Holland transportiert, neu sortiert und mit dem Lkw nach Hirschberg gefahren. Dort wird die Ware in Sprinter gepackt, oder Klassiker wie rote Rosen und Königstulpen für ein paar Tage im Kühlraum zwischengelagert.

Der Arbeitsalltag von Overdevest kann so aussehen, dass er am Freitagmorgen Blumen ersteigert, noch am selben Tag mit dem Laster nach Hirschberg fährt und am Samstagmorgen in Heidelberg mit seinen frischen Tulpen und Rosen am Bismarckplatz steht. "Wir sind Allrounder, wir machen den ganzen Prozess. So habe man auch ein Gespür, welche Blumen ankommen, wovon man nächstes Mal mehr ersteigern sollte. "Es ist ein spannender Job", betont er.

Die Corona-Pandemie hat die typischen Wellen von Angebot und Nachfrage mächtig durcheinandergewirbelt. "Mal gab es kaum Blumen auf dem Markt, dann zahlt man sehr hohe Preise", erläutert der 39-Jährige. Dann wollte trotz prächtiger Blumenvielfalt selbst bei unteren Centbeträgen niemand bei der Auktion zuschlagen. So wie im März 2020, als auch die Overdevests ihre Läden in der Region allesamt schließen mussten. "Das war auch das einzige Mal, dass wir Blumen entsorgen mussten", erinnert er an den ersten Lockdown, der erst freitags bekannt gegeben schon ab Montag galt.

Während des zweiten Lockdowns von Mitte Dezember bis Ende Februar konnte man aufgrund der Gesetzeslage zumindest die Floristikläden in den hessischen Städten Weiterstadt und Viernheim beliefern. Seit Anfang März haben auch die anderen Läden wieder geöffnet. "Es läuft ganz gut, aber natürlich noch nicht so wie früher", betont der Blumenhändler. Wenn weniger Menschen durch die Innenstädte bummeln, nehmen auch weniger Kunden einen Strauß Blumen mit.

Trübsal blasen möchte er aufgrund der Corona-Krise nicht, sondern positiv in die Zukunft blicken. Man solle sich ein Beispiel an den Blumen nehmen, die nach einem Schluck Wasser wieder in voller Kraft dastehen. "Spaß machen ist wichtig, gerade mit den Kunden. Man muss mit einem guten Gefühl an die Sache gehen." Nicht nur Blumen heben also die Stimmung, sondern auch die ansteckend gute Laune mancher Blumenhändler.