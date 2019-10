Hirschberg/Bruchsal. (wabra) Dem MGV 1884 Leutershausen ist eine ganz besondere Auszeichnung zuteilgeworden. Im Rahmen eines Mitsingkonzerts bei den Badischen Chortagen wurden am Sonntag auch Chöre für ihr besonderes Engagement im Jahr 2019 ausgezeichnet, die sich am Wettbewerb "Welcher Chor wirbt am originellsten" beteiligt hatten. Insgesamt 30 Chöre aus dem Badischen nahmen an dieser Ausschreibung vom Badischen Chorverband teil. Der Männergesangverein 1884 Leutershausen holte dabei den zweiten Platz.

Die Juroren würdigten den MGV wie folgt: "Ihre Plakataktion, die Infostände, das neue Sänger-Outfit, die Gestaltung der Homepage- und der Facebook-Seite, sowie Ihre Veranstaltungsformen (Kino-Event, Open-Air-Konzert) haben die Fachjury voll und ganz überzeugt."

Eine MGV-Abordnung mit dem Vorsitzenden Harald Brand an der Spitze nahm zu Beginn des Mitsingkonzertes aus den Händen der stellvertretenden Vorsitzenden des Badischen Chorverbandes, Maria Löhlein-Mader, die Urkunde entgegen. Diese Auszeichnung ist auch eine Bestätigung der Arbeit des 2017 gegründeten Teams "MGV 1884 Zukunft" mit Harald Brand, Wolfgang Schmitt, Günther Wagner, Jürgen Böhm, Klaus Erdmann, Volker Schwarz, Michael Gassmann, Bernhard Adler und Thomas Götz.

Ein Sonderlob galt Fotografin Janine Metzger, die für den MGV die Bilder gefertigt hatte, die bei den jeweiligen Plakataktionen veröffentlicht wurden, und Jarah Holitzka, die für die Pflege der MGV-Homepage und für den Facebookauftritt des Männergesangvereins verantwortlich zeichnet.

Die Veranstaltung am vergangenen Wochenende bot aber noch einiges mehr als nur die Preisverleihung: Über 500 Chor- und Singbegeisterte bildeten sich bei den dritten Badischen Chortagen im Bürgerzentrum Bruchsal weiter und ließen sich inspirieren. Chöre ließen sich coachen, Sänger erfuhren in Workshops und Seminaren von neuen und kreativen Methoden und Techniken.

In "Reine Frauensache" und "Reine Männersache" lernte man beispielsweise altes und neues Liedgut für den jeweiligen Chor kennen. Bei den Abendkonzerten präsentierte der Badische Chorverband Werke auf hohem Niveau. Die badischen Meisterchöre "Männerchor Kirrlach", "Provocal Münzesheim", "Twäng" aus Freiburg sowie das Spitzenensemble "Kammerchor Stuttgart" begeisterten das Publikum in ausverkaufter Halle mit Chorsätzen vom Barock bis zur Moderne.

Auch das Mitsingkonzert war ein besonderes Erlebnis. Gemeinsam mit dem "Badischen Jugend-Chor" und dem Meisterchor "Coro Acceleranto Eggenstein" sangen die Besucher deutsche Volkslieder, Songs aus Afrika und moderne Weisen - teilweise mehrstimmig.