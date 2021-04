Hirschberg. (ans) An der Grundschule in Großsachsen gab es zuletzt vier Corona-Fälle. "Für die Martin-Stöhr-Grundschule liegen uns keine Informationen über positive Corona-Fälle vor", teilte Hauptamtsleiterin Anna Dorothea Richter am späten Dienstagnachmittag auf RNZ-Anfrage mit.

Am Dienstag wurde auch das weitere Vorgehen bezüglich der Teststrategie für die Grundschulen mit den beiden Schulleitungen, Bürgermeister Ralf Gänshirt und der Verwaltung besprochen. Die Teststrategie des Landes für die Schulen sei seit einiger Zeit zwar angekündigt, aber bislang nicht konkretisiert, so Richter. Für die Zeit nach den Osterferien sollen nun nach Verlautbarungen des Landes "angeleitete Selbsttests" zum Einsatz kommen. "Wer dies wie umsetzen soll, ist völlig offen, ebenso die Finanzierung", erläutert die Hauptamtsleiterin. Um für die Schulen Planungssicherheit zu schaffen, werde die Gemeinde in Vorleistung gehen und Tests gegebenenfalls vorfinanzieren, um dann im Nachgang mit dem Land einen Ausgleich herbeizuführen.

In den Grundschulen soll auf Wunsch der Schulleiterinnen unterschiedlich vorgegangen werden. So sei vereinbart worden, dass am Montag nach den Osterferien in Großsachsen, wie bereits jetzt am Montag, Dr. Alexander und Diana Tecl von der Praxis am Schillerplatz in Schriesheim Tests für die Schüler sowie für das Lehr- und Betreuungspersonal anbieten. Diese sind für die Kinder freiwillig. An der Martin-Stöhr-Grundschule sollen die Selbsttests zweimal pro Woche daheim vorgenommen werden. Die Eltern erhalten sie über die Schule, vorfinanziert und beschafft durch die Gemeinde. Die Schule werde einen Abholtermin für die Tests während der Ferien anbieten, so Richter. Dieses Vorgehen solle sicherstellen, dass nach den Ferien eine Testung unabhängig von den Landesregelungen erfolgen kann. Sollte die Teststrategie des Landes zum Schulbeginn soweit konkretisiert und umsetzbar sein, habe dies dann Vorrang.