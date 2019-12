Schon der Mais-Anbau an sich kann für höhere Nitratgehalte im Boden sorgen. Wird dann noch nichts anderes angebaut, steigen die Nitratwerte noch mehr, erfuhren die Mitglieder des Zweckverbands „Gruppenwasserversorgung Obere Bergstraße“ am Mittwoch. Foto: Dorn

Von Stefan Zeeh

Hirschberg. Ohne das von den deutschen Chemikern Fritz Haber und Carl Bosch Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelte Haber-Bosch-Verfahren wäre die Herstellung künstlicher Stickstoffdünger und damit die moderne Landwirtschaft nicht möglich gewesen. Die Einbringung von künstlich erzeugten Stickstoffdüngern in die Böden führt, neben der Massentierhaltung, jedoch dazu, dass das Grundwasser in weiten Teilen Deutschlands Nitratgehalte weit über dem Grenzwert von 50 Milligramm pro Liter aufweist. Das trifft auch auf Hirschberg und Heddesheim zu, die der Zweckverband "Gruppenwasserversorgung Obere Bergstraße" mit Trinkwasser versorgt.

Der Verband ist deshalb gefordert, dafür zu sorgen, dass in dem Wasserschutzgebiet rund um seine drei Brunnen die Nitratgehalte unter den Grenzwert absinken. Keine leichte Aufgabe für Norbert Feldwisch vom gleichnamigen Ingenieurbüro, der derzeit ein Sanierungskonzept für das Wasserschutzgebiet des Verbands und der benachbarten Schutzgebiete des Eichelberg- und Lobdengauverbands erstellt. "In einem Brunnen liegen die Stickstoffgehalte im Wasser über 75, in den anderen beiden zwischen 50 und 75 Milligramm pro Liter", verdeutlichte er bei der Sitzung des Zweckverbands am Mittwoch die Ausgangssituation. Werte zwischen 40 und 75 Milligramm pro Liter würden ebenso in den Brunnen der benachbarten Verbände gemessen, so Feldwisch.

Viele Faktoren beeinflussen den Nitratgehalt der Böden und damit des Grundwassers. So spielt es etwa eine Rolle, wie rasch das Nitrat aus den Böden ausgewaschen werden kann, wobei dies in sandigen Böden schneller passiert als in tonigen. Ebenso entscheidend ist, welche Pflanzen angebaut werden und in welcher Folge. "Im Wasserschutzgebiet stellen Wintergetreide und Mais 70 Prozent der Pflanzenarten", erläuterte Feldwisch. Besonders der Anbau von Wintergetreide und Mais sorge dafür, dass die Böden höhere Nitratgehalte aufweisen. Wird zudem auf einem Acker immer nur Mais angebaut, steigen die Nitratgehalte noch weiter an. Wechselnde Fruchtfolgen würden dagegen geringere Nitratgehalte bewirken.

Einen Einfluss hat auch das Klima auf den Nitratgehalt des Grundwassers. In dem trockenen Sommer 2018 wuchsen die Pflanzen nur mäßig aufgrund des Wassermangels. Daher nahmen sie nur wenig Nitrat aus den Böden auf. Im Winter wurde dieses Nitrat ausgewaschen und gelangt mit der Zeit in das Grundwasser.

Eine Möglichkeit, die Nitratgehalte in den Böden zu verringern, sah Feldwisch darin, Ackerland in Grünland umzuwandeln, das nicht gedüngt wird. Derzeit nimmt Grünland nur drei Prozent der Fläche im Wasserschutzgebiet ein, doch selbst wenn dieser Anteil auf 30 Prozent steige, reiche dies nicht aus, um die Nitratgehalte des Grundwassers unter den Grenzwert zu bringen. Zudem entstünde das Problem, das auf dem Grünland wachsende Gras zu verwerten, denn dafür besteht laut Feldwisch derzeit kein Bedarf in der Region.

Alternativ könnten Veränderungen in der Düngung, der Fruchtfolge, den angebauten Zwischenfrüchten oder der Bodenbearbeitung zur Verringerung der Nitratgehalte in den Böden führen. Daher schlug Feldwisch einen Mix aus verschiedenen Veränderungen vor, die allerdings im Gespräch mit den Landwirten noch abzusprechen seien.

Er machte zudem deutlich, dass eine Verringerung der Nitratgehalte des Grundwassers nicht von heute auf morgen gelingen wird, da es etwa 20 Jahre dauert, bis das Grundwasser auf die veränderten Bedingungen an der Erdoberfläche reagiert.

Die Verbandsversammlung wählte dann noch Hirschbergs Bürgermeister Ralf Gänshirt einstimmig zu ihrem stellvertretenden Vorsitzenden, nachdem der bisherige Stellvertreter Manuel Just als Oberbürgermeister von Weinheim dem Verband nicht mehr angehört. Verbandsvorsitzender Michael Kessler verabschiedete aber nicht nur Just, sondern auch mit Fritz Bletzer, Reiner Lang, Thomas Scholz und Hans Siegel langjährige Gemeindevertreter im Verband.

Zudem wurde der Wirtschaftsplan verabschiedet, der mit gut 780.000 Euro den gleichen Umfang hat wie in diesem Jahr. Kessler teilte mit, dass die Verunreinigung des Trinkwassers im Juli mit dem Bakterium Escherichia coli Kosten von rund 80.000 Euro verursacht habe.