Jennifer Knapp, Simone Dal-Magro und Jürgen Drefs freuten sich am Mittwochmittag, wieder ihre Stammgäste Kalle und Chris (v.li.) empfangen zu können. Foto: Dorn

Hirschberg-Leutershausen. (max) Es ist ein sonniger Mittwochmittag. Und sonnig ist auch die Stimmung im Gasthaus "Zur Bergstraße". Denn endlich dürfen die ersten Gäste wieder in Präsenz bedient werden. Zur Feier des Tages gibt es sogar ein Glas Sekt und eine Süßigkeit.

Als Simone Dal-Magro, die Lebensgefährtin des Inhabers und Kellnerin im Gasthaus, die Tür aufschließt, stehen auch schon die ersten beiden Gäste in freudiger Erwartung da, um endlich wieder ihr Gasthaus besuchen zu können. Es sind auch keine Unbekannten, sondern Stammgäste. Einer von ihnen, Kalle, kommt schon seit 40 Jahren in das Lokal unweit der B3. Einen Test braucht er nicht vorzulegen, denn er ist Coronagenesener. Einen tragischen Verlauf hatte die Krankheit bei ihm allerdings nicht. Im Gegenteil: Die Antikörper in seinem Blut wurden erst im Nachhinein bei einer ganz anderen Untersuchung festgestellt. "Ich hab davon gar nichts mitbekommen", sagt er lachend.

Der andere Stammgast ist Chris, der das Restaurant auch schon etliche Jahre besucht. Er sagt: "Es wurde ja jetzt auch mal langsam Zeit. Ich habe extra einen Test gemacht." Das ging schnell und kurzfristig im Praxiszentrum im Schriesheimer "Dok:Tor", wie er berichtet. Und kurzfristig musste es gehen, denn die beiden hatten erst am Dienstag erfahren, dass das Gasthaus wieder öffnen darf. Inhaber Jürgen Drefs ist vorsichtig optimistisch. Er freut sich sehr, dass er wieder öffnen darf, will sich aber nicht zu viel davon versprechen. Er befürchtet, dass das vorherige Testen eine zu hohe Hürde und für die meisten nicht alltagstauglich ist: "Bei gutem Wetter werden bestimmt einige kommen, aber generell wird es bestimmt eher ruhig anfangen", gibt er zu bedenken. Einige Reservierungen stehen aber schon im Buch.

Als Dal-Magro die Restaurantkasse einschaltet, fällt ihr das Datum der letzten Buchung auf: der 3. November 2020. Seitdem war zu. Für den Neustart verändert hat sich nicht viel, aber einige Details sind anders: Es gibt diese Woche allerdings nur vier statt sechs Fassbiere, da gerade kleine Brauereien erst jetzt mit den Abfüllungen beginnen, um nicht zu viel vernichten zu müssen, falls es nicht verkauft wird. Auch der Ruhetag am Dienstag ist neu. Ob es den dauerhaft geben wird, hat Drefs noch nicht entschieden.

Eine leicht verkleinerte Karte soll zudem verhindern, dass das Restaurant zu viel Lebensmittelüberschuss hat. "Wir kaufen nur so viel ein, dass wir es zur Not auch selbst essen können", sagt der Inhaber schmunzelnd. Die täglich wechselnden Tagesessen wie den Hackbraten zur Wiedereröffnung wird es aber nach wie vor geben.

Die Zeit vor der Öffnung war keine Leichte für den kleinen Betrieb. Das Lieferangebot, das es auch weiterhin geben soll, wurde zuletzt nur noch wenig angenommen: "Aber wir haben überlebt, das ist ja die Hauptsache", findet der Wirt. Seine Partnerin sagt außerdem: "Es haben uns viele liebe Stammgäste die Treue gehalten, und wir konnten sogar einige neue dazu gewinnen."