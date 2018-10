Von Günther Grosch

Hirschberg-Leutershausen. Wieso kommt ein Mann wie Kemal Gekic, der in der Champions League der Klaviervirtuosen zuhause ist, der Auftritte in den großen Metropolen und Konzertsälen der Welt in seinem Terminkalender stehen hat und dort vor mehr Zuhörern spielt, als Leutershausen Einwohner zählt, in die "Alte Synagoge"? Und das bereits zum zweiten Mal innerhalb von nur fünf Jahren?

Helmut Steger, Jens Schlichting und Heinz J. Fuchs vom Vorstand des Vereins "Musik in Hirschberg" hatten auch diesmal allen Grund, Professor Reinhard Becker (Trossingen) für sein Engagement zu danken. Becker war es erneut gelungen, Gekic in die Alte Synagoge zu holen. Und die war bis auf den letzten Platz und den obersten Rang hinauf besetzt.

Den ursprünglich geplanten Auftritt von Gekic mit dem Landespolizeiorchester Baden-Württemberg habe man leider kurzfristig absagen müssen, bedauerte Steger. Die als Veranstaltungsort vorgesehene Aula der Martin-Stöhr-Schule befindet sich noch in der Umbauphase und stand zum Konzerttermin nicht zur Verfügung.

Der 1962 in Split geborene Kemal Gekic, ein Solist mit glitzernder Brillanz in den Fingern, cooler Intelligenz im Kopf und aufschäumendem Musikantentum im Herzen, focht dies nur wenig an. Im Gegenteil. Der weltweit als "extravagant, verwegen, provozierend, aufregend, verführerisch und einfühlsam" (Reinhard Becker) beschriebene Pianist verwandelte die von ihm ausgewählten Kompositionen von Frédéric Chopin, Andrés Alén und Franz Liszt ohne Einschränkungen in klangliches Gold.

Chopins Scherzo op. 20 und die Ballade op. 23 zur Einstimmung, weitergeführt in den Nocturni 48 und 55 sowie mit den Etudes 25/1 und 10/12 bis zur Polonaise op. 53, zeigten in jedem Moment seines ausgereiften Spiels, worum es Gekic geht: "Um Aussage, Bedeutung und Sinn."

Für Gekic ist entscheidend, "was der Komponist, den man meistens nicht mehr danach fragen kann, sagen will". Damit gelang es ihm auch in Hirschberg, mit einer Mischung aus Feuer und Disziplin derart viel Emotionalität in ein knapp zweistündiges Konzert zu packen, dass an dessen Ende Standing Ovations und nicht weniger als vier stürmisch erklatschte Zugaben zu Buche standen.

Mit unglaublichen Läufen, immer wieder überraschenden Tempi-Wechseln und kongenial eingebauten Improvisationsschleifen ließ Gekic die Abgründe der geschundenen Seele Chopins (be)greifbar werden. Eleganz und ekstatischer Tastentaumel, weit angelegte Dynamiksteigerungen und der Zugriff auf ästhetische Klangeruptionen brachten zusätzliche Sogkraft in die Darbietung des ersten Programmteils. Schon zur Pause soll der Flügel spontan Urlaub beantragt haben.

Mit dem 1950 geborenen Kubaner Andrés Alén, einem von ihm hochgeschätzten Komponisten, "der noch lebt und seine Kompositionen mit politischen Aussagen verwebt", setzte Gekic mit einem "Tema con variaciones - Sobre un tema de Silvio Rodriguez" das nahtlos fort, was er vor der Pause versprochen hatte. Endlos perlende Läufe, in denen er mit markantem Anschlag orchestrale Akkorde donnern lässt, die in feinnervig differenzierten Klängen auslaufen. Franz Liszts "Ungarischen Rhapsodien Nr. 10 und Nr. 11", in rhythmischer Differenzierung, Verzierungsreichtum und modulationsreicher Chromatik dargeboten, standen nur symbolisch als Schlusspunkte auf dem Programmzettel.

Denn nicht nur das begeistert applaudierende Publikum verlangte nach Zugaben. Auch Gekic ließ sich nicht lange bitten. Fragte nach Wünschen der Besucher und erfüllte diese zunächst mit der "Comparella". Wechselte zu dem ukrainischen Komponisten Nikolai Kapustin, der in seinen Werken virtuose Jazz-Elemente kunstvoll mit klassischen Formen zu verbinden weiß. Gekic brillierte mit einer "Toccatina Sonate" und ließ sich anschließend noch zwei weitere Male auf die Bühne "herausklatschen".

Fazit: Ein genussvoller Abend für alle Beteiligten, der auch bei der Bürgerstiftung Hirschberg noch lange nachklingen dürfte. An sie geht der Reinerlös des Abends.