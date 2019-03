Von Nadine Rettig

Hirschberg-Leutershausen. Wenn im Martinssaal ein Pinguin neben einem Cowgirl sitzt und der Pirat mit dem Blumenmädchen tanzt, dann ist katholische Gemeindefastnacht. Und genau diese stieg am Samstagabend zum 40. Mal. Doch nicht nur die Besucher hatten sich zu diesem Anlass herausgeputzt, auch der Saal war mit Girlanden in allen Farben geschmückt, und auf den langen Tischreihen schlängelten sich Luftschlangen.

Ebenso bunt wie die Deko war auch das Programm: Von Büttenreden, über den Besuch eines Prinzenpaares und einem Ausflug in den Weltraum, bis hin zum Auftritt eines Männerballetts war in der fast fünfstündigen Sitzung alles vertreten. Doch vor der Jubiläumssitzung herrschte beim Fünferrat, der aus Sitzungspräsident Franz Götz, Rosi Welling, Thomas Götz, Udo Löhr und Gabi Mihlan-Penk bestand, große Aufregung, denn der "Schelleboom" war schlicht unauffindbar. Doch es half nichts, und so nahm der Rat ohne das traditionelle Werkzeug an seinem Tisch hinter der großen silbernen 40 Platz.

Der Fünferrat um Sitzungspräsident Franz Götz (links, M.) stimmte ein Lied auf Bürgermeister Manuel Just an. Foto: Kreutzer

"40 Mol Applaus fünf Schdunnt, 40 Mol dank Publikum, 40 Mol die Sternennacht, 40 Mol Humor und Lacht", reimte Sitzungspräsident Götz nach einem ersten "Hause Ahoi" zur Begrüßung. Auf seinen närrischen Rückblick in gereimter Form und eine erste Schunkelrunde an den Tischen, folgten Alice Kunter und Steffi Schneider mit der ersten Bütt. Als "Lewawoschd und Griewewoschd" hatten sie die Lacher auf ihrer Seite. "Zwä schöne Würscht", lobte auch Götz die Vorstellung der beiden, ehe erstmals das Tanzbein geschwungen wurde.

Beim nächsten Programmpunkt wurde es royal im Saal, denn das Prinzenpaar aus Büttelborn, Prinzessin Gisela II. und Prinz Ingo I., war angereist und sang in rot-goldenen Roben von seinen Erfahrungen. Beide waren schon zum zweiten beziehungsweise dritten Mal in ihren Ämtern unterwegs. Sie waren sich einig: "Wir freuen uns, noch mal da zu sein."

"Völlig losgelöst von der Erde", sang schon Peter Schilling - und genau so war auch der Auftritt der Ministranten. Als Weltraumtouristen begaben sich zwei Leutershausener auf die Reise und erklärten den Aliens dabei unter anderem, warum sich die Bürgermeistersuche in Hirschberg als so schwierig gestaltet. "Wow, die waren wirklich toll", raunte eine Besucherin am Ende begeistert. Auch Götz lobte: "Ihr werdet immer besser." Der Auftritt brachte den "Minis" auch gleich die erste Rakete des Abends ein.

Sentimental wurde es im Saal, als der Fünferrat ein Lied auf Bürgermeister Manuel Just anstimmte. "Und wenn dir’s in Weinheim mal nicht passt, komm’ hierher, sei unser Gast", war sich der Rat einig. Beim "Besentanz" sorgten sechs Frauen schließlich für kochende Stimmung im Publikum, ehe Franz Götz vor der Pause als neuer Getränkevertriebslehrling beim Getränkehandel Ost die Lacher auf seiner Seite hatte.

Ansonsten begleitete die Kapelle AM den Abend musikalisch. Foto: Kreutzer

Nach der Pause gab es eine frohe Botschaft: War doch der "Schelleboom", der kurzerhand durch einen Besen ersetzt worden war, im Haus des Sitzungspräsidenten wieder aufgetaucht.

Dass die Büttelborner nicht nur ein sympathisches Prinzenpaar haben, sondern auch sonst für richtig Stimmung sorgen können, stellten die "Moorlochfinken" unter Beweis. Tänzerisch zeigten auch die Leutershausener, was sie alles zu bieten hatten. Die Frauen begeisterten ganz unter dem Motto "Flower Power" und durften die Bühne nicht ohne Zugabe verlassen. Ebenso grazil gab sich das Männerballett aus Büttelborn. Auch die Büttenreden kamen nicht zu kurz. So erzählten Nicole Schmitt und Sieglinde Lammer aus Oberflockenbach als "Kettsche un Lisbeth" allerhand über ihren Alltag, Mode, Liebe und Problemchen mit dem Älterwerden. Auch wenn sie den Fünferrat mit "der Ahnengalerie von Leutershausen" verwechselten, ernteten sie dennoch tosenden Applaus.

Den Abschluss machte Simon Kolb als "Poschde Lui" und begeisterte den ganzen Saal. Schließlich stimmte die Kapelle AM das Lied "So ein Tag" an. Den gibt’s bestimmt auch im kommenden Jahr. Und dann ist der "Schelleboom" ja vielleicht wieder von Anfang an dabei.