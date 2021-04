Hirschberg-Leutershausen. (RNZ) Seit vielen Jahren war er das Gesicht des Olympia-Kinos: Jo-Hannes Bauer. 2009 stieg er ins Olympia-Team ein – jetzt, im Jahr 2021, geht er in den wohlverdienten Ruhestand. "Weil das Hirschberger Kino wie alle anderen Kinos geschlossen ist, vollzieht sich diese Veränderung leider in aller Stille", schreibt der Förderkreis des "Olympias" bedauernd in einer Pressemitteilung.

Als er ans Olympia-Kino kam, hatte Jo-Hannes Bauer schon eine lange Kino-Geschichte hinter sich. Seit 1986 hatten er und einige andere Film-Begeisterte sich darum bemüht, in Heidelberg eine alternative Kino-Kultur zu etablieren, was schließlich zur Gründung des Vereins "Medienforum Heidelberg" im Karlstorbahnhof führte. Auch das Karlstorkino wurde von diesem Verein betrieben; Jo-Hannes Bauer war jahrelang dessen Vorsitzender. Beruflich machte er Kino seit 1990, allerdings nicht in einer stationären Variante, sondern für das Kinomobil Baden-Württemberg, das besondere Filme in Orte ohne eigene Kinosäle bringt. Als er 2009 ans Olympia-Kino kam, war er dann doch sehr froh, dass sein Leben ruhiger wurde und er nicht jeden Tag die gesamte Technik aus- und wieder einpacken musste.

"In den fast zwölf Jahren im Olympia-Team hat Jo Bauer das Programm durch viele gute Ideen und auch eigene Beiträge bereichert", lobt der Förderkreis.

Grundlagen der heutigen Arbeit gelegt

So konnte zum Beispiel im Jahre 2014 ein interessanter Abend mit Ausschnitten aus den "Neckar-Western" stattfinden, die in der Stummfilm-Ära unter anderem im Dossenheimer Steinbruch gedreht und dann in ganz Deutschland gezeigt wurden. Diese Filme hatte er, dank seiner historischen Recherchen, wiederentdeckt. Im Olympia-Team sei Jo Bauer mit seiner ausgeglichenen und freundlichen Art der ruhende Pol gewesen, schreibt der Förderkreis. "Und er wird allen im Kino fehlen, den Kollegen, dem Vorstand und auch dem Publikum."

Andreas Grüner, sein Nachfolger, ist für das Olympia-Kino ein alter Bekannter, berichtet der Kino-Verein. Als im Jahre 2007 der Förderkreis das Kino übernahm, standen den unerfahrenen Vorständlern zwei "alte Hasen" zur Seite, die das Hirschberger Kino schon geleitet beziehungsweise dort mitgearbeitet hatten, als der Betreiber noch Alfred Speiser hieß.

Andreas Grüner hat damals die Grundlagen der heutigen Arbeit gelegt: eine Homepage aufgebaut, einen neuen Monatsflyer entworfen und die gesamte Organisation im Kino auf professionelle Beine gestellt. Nach vielen Jahren in einem Kino in Sinsheim suchte Andreas Grüner nun eine neue Herausforderung – "da fügte es sich gut, dass das Olympia-Kino einen neuen Kinoleiter suchte", heißt es abschließend in der Mitteilung des Förderkreises des Olympia-Kinos Leutershausen.