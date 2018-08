Das "Schlemmerkino"-Team stellte gestern die Speisenfolge und den Film "Liebe bringt alles ins Rollen" vor. Die "Schlemmerkino"-Abende starten am 24. September. Foto: Dorn

Von Anja Stepic

Hirschberg-Leutershausen. Ein Hochgenuss für alle Sinne erwartet schon bald wieder alle "Schlemmerkino"-Fans, das mit zwölf Terminen im September und Oktober in die Herbstrunde geht. Am gestrigen Freitag verrieten die Organisatoren vom Verein "Verbindung kultureller Genüsse" und dem Förderkreis Olympia-Kino beim Pressegespräch, was es diesmal alles zu schlemmen und zu sehen gibt.

Als kleine Gaumenfreude zur Begrüßung serviert das Schlemmerkino-Team "Lauch in Blätterteig" mit einem Glas "Schlemmerkino-Brause". Nicht fehlen dürfen dazu die musikalischen Anheizer Freddy Wonder und seine "Schlemmerkino Wonder Band". Als Vorspeise präsentiert Feinkost Wetzel eine "Cremige Erbsensuppe mit Jakobsmuscheln" zu einem halbtrockenen Silvaner Kabinett des Weinguts Teutsch.

Der Hauptgang aus der Küche des Hotels Krone besteht aus "Gebratener Poulardenbrust mit französischem Schmorgemüse und La-Ratte-Kartoffeln. Als vegetarische Variante gibt es nur auf Vorbestellung (bei Reservix-Kartenbestellung angeben) gebackenen Ziegenkäse mit Thymian und La-Ratte-Kartoffeln mit Tomaten-Paprika-Dip, dazu einen Spätburgunder Rotwein Kabinett trocken. Zur Not kann man das vegetarische Menü bis eine Woche vorher unter Angabe von Name, Termin und Platznummer per Mail nachbuchen (info@krone-grosssachsen.de). "An dem Abend selbst können wir dann nichts mehr ändern", betont "Krone"-Chefin Sabine Grüber ausdrücklich, nachdem immer wieder Kurzentschlossene doch noch umschwenken wollten.

Konditormeister Klaus Erdmann schließlich hat das "Sahnehäubchen auf dem Menü" kreiert. Diesmal besteht das Dessert aus einem "Duo von Chocolat & Vanille an Aprikosen Coulis".

Die Präsidentin des Vereins "Verbindung kultureller Genüsse", Monika Erdmann, zeigt sich wieder verantwortlich für die Auswahl des Films. Ihre Wahl fiel diesmal auf die französische Komödie "Liebe bringt alles ins Rollen". "Ein wirklich toller Film, der dazu noch unheimlich spannend ist", schwärmt sie. Es geht um den smarten Geschäftsmann Jocelyn, der seine Frauen wie Trophäen sammelt. Auch die attraktive Julie passt perfekt in sein Beuteschema. Jocelyn setzt alles daran, sie rumzukriegen und macht sich dabei auch gern den kleinen Irrtum zunutze, der Julie glauben lässt, er säße im Rollstuhl. Das geht solange gut, bis Julie ihm ihre Schwester Florence vorstellt, die wirklich im Rollstuhl sitzt…

"Für uns ist das immer eins der Highlights im Filmprogramm", schwärmt auch Renate Keppler-Götz vom Förderkreis Olympia-Kino. Zwölf Mal haben die Schlemmerkino-Fans die Chance, dabei zu sein: jeweils montags bis donnerstags vom 24. bis 27. September, vom 1. bis 4. Oktober und vom 8. bis 11. Oktober. Beginn ist um 19 Uhr. Der Vorverkauf startet am Donnerstag, 23. August.

Info: Die Karten kosten 49,90 Euro und sind ausschließlich über das Reservierungs-Portal "Reservix" erhältlich. Dabei gibt es drei Möglichkeiten, die Karten zu erwerben: Online mit Platzwahl über die Webadresse www.schlemmerkino.net - die Karten können dort selbst ausgedruckt oder per Post zugestellt werden. Telefonisch über die kostenpflichtige Reservix-Hotline 01805/700733 oder in einer der Reservix-Vorverkaufstellen, so auch bei der RNZ.