Heidelberg. Wer ein bekannter Sportler ist, schreibt Autogramme. Zumindest war das früher so – heutzutage bitten die Fans – soweit es in Corona-Zeiten überhaupt noch erlaubt ist – oftmals um Schnappschüsse mit ihren Idolen.

Michael und Uli Roth (58) kennen das. Die Zwillinge, die in Heidelberg geboren und in Leutershausen aufgewachsen sind, erfreuen sich als ehemalige Nationalspieler zwar vor allem in der Handball-Szene großer Berühmtheit, "Schorle" und "Bulle", wie sich die beiden nennen, werden aber immer wieder mit einem anderen, einem ernsteren Thema in Verbindung gebracht. Die Roth-Brüder bekamen – wie bereits ihr Vater Oskar "Ossi" Roth – vor rund zehn Jahren fast zeitgleich die Diagnose Prostata-Krebs und entschieden sich, mit diesem Thema an die Öffentlichkeit zu gehen. Uli Roth sagt: "Wir haben damit ein Tabu gebrochen."

Denn es war neu, dass jemand so offen über das eigene Schicksal sprach; sie schrieben ein Buch, das direkt einschlug wie eine Bombe – die Zwillinge waren bei Star-Moderator Markus Lanz im ZDF zu Gast, ihre Geschichte wurde in ganz Deutschland publik. Und sie ist immer noch aktuell: Am Freitag haben die Roth-Brüder ihr neues, zweites Buch "Hurra, dass wir noch leben!" in Heidelberg an der Alten Brücke vorgestellt. Es ist eine bunte Mischung aus offenen Erzählungen und einem persönlichen Ratgeber.

Die persönliche Ebene war den beiden schon immer wichtig. So besuchen Uli und Michael Roth sogar regelmäßig den deutschen Urologen-Kongress, um sich für die Krebsvorsorge stark zu machen und sich mit Ärzten über den neusten Stand der Behandlungsmethoden auszutauschen. Doch nicht nur die Doktoren, vor allem viele Patienten kontaktieren die Brüder, um sich zu bedanken, zu erkundigen oder schlicht über Prostata-Krebs zu sprechen.

Michael Roth mag das. Er hat stets ein offenes Ohr, schließlich weiß der ehemalige Bundesliga-Trainer selbst am besten, wie es sich anfühlt, so eine Diagnose zu bekommen. Deshalb will er sich weiter an die breite Öffentlichkeit wenden. Ein Aufklärungs-Buch sei dafür der ideale Weg: "Wir sind sozusagen zu den beiden Prostata-Paten geworden."

Die Botschaft, die beide vermitteln, ist klar: "Dieser Krebs ist heilbar und das verkörpern wir", sagte Uli Roth: "Viel zu wenige Männer gehen zur Untersuchung, weil sie einfach Angst haben. Und ja, die hatten wir auch. Wir wollen aber die positive Seite zeigen: Wird der Krebs frühzeitig erkannt, ist er zu besiegen. Daraus kann man Kraft schöpfen."

Frühzeitig – das bedeutet im Optimalfall im Alter zwischen 45 und 50 Jahren. Das Problem, so erzählen die beiden, liege meist darin, dass Männer nach dem Kinderarzt keinen richtigen Bezug mehr zu einem Arzt haben. "Frauen wenden sich direkt an den Frauenarzt, und wir Männer machen meist einfach gar nichts", sagt Uli: "Sich nach so langer Zeit dann wieder aufzuraffen und freiwillig zu einem Arzt zu gehen, ist eine große Hürde – da wollen wir Zuversicht schenken, dass so ein Besuch nur gut sein kann."

Uli Roth sagt das nicht nur so, sondern lebt diese Einstellung auch vor. Noch am Freitag, vor der Buchvorstellung, war er um 8 Uhr in der Früh bei seinem Kontrolltermin.

Wo wir wieder bei den "Selfies" wären – Uli Roth scherzt. "Manchmal habe ich das Gefühl, dass wir mittlerweile bei den Urologen bekannter sind als in der Handballhalle. Autogramme für Ärzte schreiben ist schon noch etwas befremdlich."

Info: "Hurra, dass wir noch Leben!", Uli und Michael Roth, Unsere Mutmach-Story gegen Prostata-Krebs. 192 Seiten / 22,99 Euro, ISBN: 978-96584-070-6.