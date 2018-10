Hirschberg-Leutershausen. (ans) Böses Erwachen am frühen Morgen: In mehreren Haushalten in Leutershausen kam kein Wasser mehr aus dem Hahn oder nur tröpfelnd. Der Zweckverband Gruppenwasserversorgung Obere Bergstraße hatte zwar Wartungsarbeiten samt eventuellem Druckabfall angekündigt. Dass die Wasserversorgung an manchen Stellen aber gar nicht mehr funktionierte, kam für manchen dann doch überraschend.

Im Rahmen der Erneuerungsarbeiten waren Notleitungen gelegt worden, die auch funktionierten, allerdings dauerte es etwas, bis sie mit Wasser vollgelaufen waren. Mittlerweile hat sich die Lage wieder stabilisiert. Josef Ligendza, in Hirschberg für die Wasserversorgung zuständig, geht davon aus, dass die Ursache für den Versorgungsausfall in manchen Haushalten auf die rege Wasser-Nutzung in den Morgenstunden zurückzuführen ist. Die Arbeiten wurden noch in der Nacht abgeschlossen, allerdings müssen die Leitungen noch gespült und mit Wasser fertig befüllt werden. Daher kann es mitunter noch zu Druckabfällen kommen.

Für die weiteren Arbeiten am 22. und 23. Oktober sowie am 24. und 25. Oktober gab Ligendza Entwarnung: Dann soll das Wasser nicht mehr durch Notleitungen fließen, weshalb die Wasserversorgung dann wieder stabil sein sollte.