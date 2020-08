Morgendlicher Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr Hirschberg am Sonntag: An der Grillstelle am Ersten Kehrrang rauchte und qualmte es. Daher unterbrachen zwei Feuerwehrkameraden ihre Joggingrunde und löschten das Grillgut ab. Fotos: Freiwillige Feuerwehr Hirschberg

Hirschberg-Leutershausen. (ans) Bei ihrer morgendlichen Joggingrunde am Sonntag bemerkten zwei Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Hirschberg, Marcel Donath und Jochen Lehming, rauchendes Grillgut beim Wanderparkplatz am Ersten Kehrrang. Da derzeit sehr hohe Waldbrandgefahr herrscht, zögerten sie nicht lange und machten sich auf den Weg ins Feuerwehrhaus.

In Absprache mit der Leitstelle sowie dem Kommandanten – und um die restliche Einsatzabteilung nicht rauszuklingeln – fuhren sie mit dem Tanklöschfahrzeug zum Einsatz. Die Kameraden löschten das Grillgut ab und wässerten die Umgebung. In diesem Zusammenhang weist die Feuerwehr darauf hin, dass zurzeit Waldbrandstufe 5 herrscht. Grillen ist im Wald daher untersagt – auch an dafür ausgewiesenen Plätzen.