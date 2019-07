Von Anja Stepic

Hirschberg-Leutershausen. Wenn ein Kindergarten 50 Jahre alt wird, ist das natürlich ein Grund zum Feiern und zum "Danke" sagen. Und so duftet es am Samstag schon überall im katholischen Kindergarten in Leutershausen nach frischem Popcorn, leckeren Muffins und Party-Brötchen. Von Bäumen und Sträuchern baumeln Luftschlangen und eine dicke "50" aus buntem Papier. Viel Mühe haben sich die kleinen Gastgeber mit ihren Erzieherinnen gegeben, damit ihre Gäste - die Eltern, Geschwister und Großeltern - ein schönes Fest erleben dürfen.

"Im Kindergarten fangen alle mal als kleine Leute an", so lautet zu Beginn der Refrain eines lustigen Begrüßungsliedes, musikalisch begleitet von einer Abordnung der Kapelle AM. Hier hätten auch der Polizist, die Lehrerin und sogar der Bürgermeister irgendwann einmal im Sand gespielt und der Freundin an den Haaren gezupft. Wie kann die Zeit nur so schnell vergehen? Unzählige Kinder haben sie kommen und gehen sehen. Haben erlebt, wie sie sich entwickeln und groß werden. Von der ersten Trennung von Mama und Papa bis zu dem großen Tag, an dem sie als zukünftige Schulkinder verabschiedet werden. Für die Erzieherinnen und Erzieher waren es Tage voller Kinderlachen, aber auch so manche Träne wurde getrocknet.

"Es waren 1000 kleine und große Sternstunden, unvergessliche Begegnungen und Momente", sagt Kindergartenleiterin Alexandra Horstfeld mit sichtbarer Rührung. Dass dieser Kindergarten ein Ort ist, an dem sich die Kinder wohl und geborgen fühlen, dafür gelte es vielen zu danken: dem Träger, der Gemeinde, vielen Kooperationen und nicht zuletzt den

Eltern für die gute Erziehungspartnerschaft. Viel attraktiver als lange Reden aber ist für die Kleinen das bunte Programm, zu dem alle eingeladen sind. Vom Mannheimer Kinder- und Jugendzirkus "Paletti" sind Lysander, Markus und Jason zu Gast und üben mit den vor Stolz strahlenden Kindern Tellerdrehen, Jonglieren, Seiltanzen oder das Balancieren auf der Laufkugel. Das Ganze gefilmt von ihren noch stolzeren Eltern, die sich nicht nehmen lassen, das Tellerdrehen im Anschluss auch mal heimlich selbst zu probieren.

Weiter geht es an die Glitzer-Tattoo-Station und von dort zum Planschbecken, wo Kindergarten-Praktikant Philipp die mit den Kindern gebastelten kleinen Holzboote erstmals zu Wasser lässt. In der Sonnengruppe liegen schon passend zum Namen Sonnenschilder zum Bemalen bereit. Und für diejenigen, die nach den Sommerferien zu den ABC-Schützen gehören werden, hat die Eine-Welt-Gruppe ihren Stand zur Aktion "Faire Schultüte" aufgebaut. Hier warten viele praktische Kleinigkeiten aus Fairem Handel, bald die bunte Schultüte füllen zu dürfen und durch ihren Kauf zugleich einen Beitrag zu besseren Lebens- und Arbeitsbedingungen in den ärmeren Ländern zu leisten.

Mit einem kleinen Wortgottesdienst unter Mitwirkung der Vorschulkinder würdigt Pfarrer Stephan Sailer den Einsatz so vieler Menschen für den Kindergarten, der auch die nächsten 50 Jahre viele wertvolle Momente erleben möge.