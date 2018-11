Von Anja Stepic

Hirschberg-Leutershausen. Neun Stunden wöchentliche Öffnungszeit, dazu der Schmökertreff für Grundschulkinder, die Kooperation mit Kindergarten und Schule, Autorenlesungen für Erwachsene und Kinder, Buchausstellungen und Bücherflohmärkte oder die Teilnahme an kulturellen Veranstaltungen in der Gemeinde: All das stemmen die Mitarbeiterinnen der Katholischen Öffentlichen Bücherei (KÖB) mit ausschließlich ehrenamtlichem Engagement.

Dafür wurden sie im Jahr 2009 sogar mit dem dritten Platz im landesweiten Ehrenamtswettbewerb "Echt gut!" ausgezeichnet. Aber all das schafft niemand alleine, sondern nur in einem eingespielten Team. Und dafür suchen die aktuell 15 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen jetzt weitere Verstärkung. "Das klingt, als wären wir ein großes Team, aber tatsächlich ist die Decke dünn", sagt Bücherei-Mitarbeiterin Ingrid Scholz.

Wenn mal jemand ausfällt, dann wird es schon sehr eng. "Der Stamm darf also nicht zu klein sein", meint Hildegard Henn vom Leitungsteam. Das gelte erst recht für ehrenamtliche Aufgaben. Gesucht werden nun zum einen Menschen, die Lust haben, während der Öffnungszeiten bei der Ausleihe mitzuhelfen. "Man darf keine Angst vor dem Computer haben", nennt Scholz die einzige Voraussetzung, die man mitbringen sollte. Alles Weitere lerne man nach Einarbeitung durch das KÖB-Team durch die Praxis.

Ausleihtage sind der Mittwoch, an dem auch alle anderen anfallenden Bücherei-Arbeiten erledigt werden, sowie der Donnerstag und der Sonntag. "Wir haben einen Einsatzplan, da kann sich jeder flexibel eintragen", sagt Henn. Natürlich kann man auch nur an einzelnen Tagen arbeiten. Es gibt längere und kürzere Öffnungszeiten, sodass der Zeitaufwand individuell gestaltet werden kann. Wer gerne intensiver einsteigen möchte, für den gibt es auch die Möglichkeit, an einer speziellen Weiterbildung, dem "Basis 12-Kurs" teilzunehmen. In einem Wochenendkurs lernen die Teilnehmer die Grundtätigkeiten der ehrenamtlichen Bücherei-Arbeit kennen. Finanziert wird das Ganze von der Fachstelle für kirchliches Büchereiwesen. "Der Kurs ist aber keine Voraussetzung, in der Ausleihe mitzuarbeiten", betont Scholz.

Diejenigen, die aber vielleicht mehr aus ihrem Ehrenamt machen möchten oder sich eine intensivere und langfristige Mitarbeit vorstellen könnten, können auch offizielle Fortbildungen machen. Wer eher Spaß an der Arbeit mit Kindern hat, für den ist vielleicht der Schmökertreff am Donnerstagnachmittag eine Möglichkeit, sich einzubringen.

Gute Ideen für die Programmgestaltung, Geduld und Durchsetzungsvermögen sind gefragt bei dem wöchentlichen Treff für Grundschulkinder. Im Schmökertreff wird gebastelt oder vorgelesen, es kommen interessante Gäste oder es werden kleine Exkursionen in den Ort unternommen.

Aber auch Menschen, die nur hin und wieder bei Veranstaltungen oder Projekten mithelfen möchten, sind herzlich willkommen. Etwa bei der großen Buchausstellung im November, bei Autorenlesungen oder Bücherflohmärkten. Einmal im Quartal gibt es eine Team-Besprechung, in der jeder seine Ideen einbringen kann und wo auch die Geselligkeit gepflegt wird. "Wir sind einfach ein sehr nettes Team", findet Brigitte Sliwinski, die die KÖB-Arbeit nicht mehr missen möchte.

Info: Interessenten sind eingeladen, während der Öffnungszeiten vorbeizuschauen. Geöffnet ist die KÖB mittwochs von 9 bis 13 Uhr, donnerstags von 15 bis 18 Uhr und sonntags von 10.30 bis 12 Uhr. Kontakt unter Telefon 0 62 01/ 50 72 53.