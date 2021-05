Von Annette Steininger

Hirschberg. Schon länger steht fest, dass der katholische Kindergarten Leutershausen in der Fenchelstraße saniert werden muss. Nun befasst sich der Verwaltungsausschuss in seiner Sitzung am Mittwoch, 5. Mai, ab 18.30 Uhr, in der Alten Turnhalle Großsachsen mit dem Thema. Dabei geht es zum einen um den Kostenanteil der Gemeinde in diesem Jahr, die Anzahl der Bauabschnitte und die Bewilligung, dass der Kindergarten den einstigen Schulpavillon als Ausweichquartier während der Bauarbeiten nutzen kann.

Derzeit ist dort der evangelische Kindergarten Leutershausen untergebracht, der für die Zeit des Neubaubaus nur wenige Meter weiter den Pavillon übergangsweise nutzt. Erst wenn dieser wieder draußen ist – voraussichtlich Ende des Jahres –, kann der katholische Kindergarten das Gebäude als Ausweichquartier für sich nutzen.

Er muss aber nicht komplett umziehen, wie aus der Sitzungsvorlage hervorgeht. Nur die Auslagerung von "mindestens vier Gruppen" ist notwendig, zwei Gruppen könnten im Neubau bleiben, der von der Sanierung nicht betroffen ist. Zum Pavillon heißt es in der Sitzungsvorlage: "Der Standort in direkter Nachbarschaft und Zugang zum Garten des katholischen Kindergartens wäre ideal."

Die Gesamtkosten der Maßnahme für das Gemeindezentrum St. Martin, das neben dem Kindergarten auch die Katholische Öffentliche Bücherei nutzt und in dem sich auch der Gemeindesaal der Kirchengemeinde befindet, belaufen sich auf rund zwei Millionen Euro; der Anteil allein für den Kindergarten liegt bei rund 1,7 Millionen Euro. Der Zuschuss der Gemeinde für Investitionsmaßnahmen liegt laut Betriebskostenvertrag bei 90 Prozent und würde demnach rund 1,5 Millionen Euro betragen.

Sowohl die Katholische Verrechnungsstelle als auch die katholische Pfarrgemeinde und die Verwaltung empfehlen zwei anstatt drei Bauabschnitte, weil es sonst zu Beeinträchtigungen im Betrieb kommen könnte und mit Preissteigerungen zu rechnen wären.

Schon im Sommer dieses Jahres soll es losgehen. Wie Hauptamtsleiterin Anna Dorothea Richter auf RNZ-Nachfrage sagte, ist der Beginn der Maßnahme während der Sommerpause des Kindergartens geplant. Der zweite Bauabschnitt würde sich dann über die Jahre 2022 und 2023 erstrecken.

Für den ersten Bauabschnitt in diesem Jahr, der nur den Kindergarten betrifft, wird mit Kosten in Höhe von 300.000 Euro gerechnet; der Gemeindeanteil würde sich auf 270.000 Euro belaufen. Die entsprechenden Mittel wurden bereits im Haushalt 2021 eingeplant.