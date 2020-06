Mit bunten Plakaten und Hinweisschildern wurden die 240 Schüler am Montagmorgen willkommen geheißen. Darunter auch die Kinder der Klasse 2a, die gleich konzentriert ihren Lehrerinnen Katja Weiß (hinten, links) und Miriam Lohse (hinten, rechts) lauschten. Foto: Dorn

Von Nadine Rettig

Hirschberg-Leutershausen. "Normalbetrieb unter Pandemiebedingungen", sagt Sabine Keuthen-Brandt, Leiterin der Martin-Stöhr-Grundschule, über den Start. Denn am Montagmorgen war es erstmals seit der Schließung der Schule so weit, dass alle Klassenzimmer wieder voll besetzt wurden. Ein Stück Rückkehr zur Normalität. Und doch ist es fürs Erste eine ganz neue Normalität. "Sei ein Held! Halte Abstand!", lautet die Aufschrift, die an der Tür zum Eingang des Schulgebäudes angebracht ist.

Auch im Inneren sind die Laufwege noch immer durch Einbahnstraßenschilder und Absperrbänder gekennzeichnet. Um kurz nach 9 Uhr sitzen die 240 Schüler bereits in ihren Klassen und lernen eifrig. Auf den ersten Blick wirkt alles ganz normal: Die 26 Kinder der Klasse 2a lauschen konzentriert den Worten ihrer beiden Lehrerinnen. Sichtlich glücklich darüber, endlich wieder mit all ihren Klassenkameraden in einem Zimmer sein zu können. "Die Kinder freuen sich über ihre Freunde", weiß auch Keuthen-Brandt.

Doch hinter diesem Anblick von Normalität steht ein großer organisatorischer Aufwand. Die Ankunftszeit der Kinder am Morgen ist getaktet. Um 8 Uhr finden sich die Klassen "A" aller vier Stufen in der Schule ein. 20 Minuten später die B-Klassen und um 8.40 Uhr schließlich die drei C-Klassen. "Heute Morgen hat das super geklappt. Alle kamen pünktlich, und wir hatten keine Zuspätkommer", freut sich die Schulleiterin.

Durch den unterschiedlichen Start verschieben sich auch die Pausenzeiten, und die Schüler der elf Klassen stürmen nicht gleichzeitig auf den Hof. Auch dort gibt es für die Klassen gekennzeichnete Flächen. Doch nicht nur den Schülern verlangt die aktuelle Normalität einiges an Flexibilität ab. Auch die Lehrer müssen sich in einen neuen Schulalltag einfinden. "Aber Grundschullehrkräfte sind zum Glück sehr flexibel", weiß Keuthen-Brandt. Außerdem sei die Freude bei allen groß, endlich wieder vor der gesamten Klasse unterrichten zu können.

Bisher war der Schulbetrieb in einem rollierenden System und mit nur der Hälfte der eigentlichen Klassengrößen wieder aufgenommen worden. Um die Kontaktpersonen möglichst gering zu halten, werden die Klassen aktuell von maximal zwei Lehrern betreut. Umso glücklicher ist Keuthen-Brandt, dass sie auf niemanden aus ihrem Kollegium verzichten muss. Zwei Schüler würden aufgrund der derzeitigen Situation nicht am Unterricht in der Schule teilnehmen.

Auf die Fächer Musik und Sport müssen alle momentan noch verzichten. Doch dafür könne man die Zeit nun nutzen, um an den Kernfächern zu arbeiten, findet die Schulleiterin. "So eine intensive Phase ist jetzt auch ganz gut. Und die Schüler haben sich auch so auf den normalen Schulbetrieb gefreut und wollen nun fleißig sein", weiß Keuthen-Brandt.

Auch für das Essen in der Mensa, an dem zur Zeit bis zu 70 Schüler teilnehmen, ist weiterhin gesorgt. Ebenfalls unter Trennung der einzelnen Klassen. Und auch die Nachmittagsbetreuung sei bis 17 Uhr gewährleistet, erklärt der Leiter des Familienbüros, Bernd Lauterbach. Diese könne aufgrund der personellen Besetzung allerdings nur auf Stufen- und nicht auf Klassenebene stattfinden.

"Der Plan ist auf jeden Fall, bis zu den Sommerferien nun so weiter zu verfahren. Auf Angaben zum Vorgehen für das nächste Schuljahr warten wir aktuell noch", blickt Keuthen-Brandt in die Zukunft. Und bis dahin herrscht in der Schule eben eine etwas neue Normalität.