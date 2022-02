Hirschberg-Leutershausen. (ans) Die umfangreiche Außensanierung der katholischen Kirche St. Johannes Baptist Leutershausen steht bevor, wie die Pfarrgemeinde in einer Pressemitteilung ankündigt. Nachdem wegen eines akuten Schadens am Kirchturm bereits ein Turmgerüst aufgebaut worden sei, würden weitere Gerüste in diesen Tagen errichtet. Die eigentlichen Arbeiten sollen dann im März beginnen und bis zum Herbst dauern.

Nötig geworden ist die Sanierung, um die 115 Jahre alte Wallfahrtskirche zu erhalten. Wie schlimm es dabei schon um das historische Bauwerk steht, ist der Pressemitteilung deutlich zu entnehmen: "Durch Wassereintritt verursachte Schäden sind bereits in der Kirche zu erkennen."

Die Liste der anstehenden Sanierungsarbeiten ist lang: Sie umfassen eine Erneuerung des Wasserablaufs der Dächer, Austausch der defekten Sandsteine, Erneuerung der Fugen, Ersatz der beschädigten Dachziegel, Erneuerung des Außenputzes und des Blitzschutzes. "Alle Arbeiten unterliegen den strengen Auflagen des Denkmalschutzes, die Dachziegel müssen zum Beispiel nach historischen Vorlagen neu gebrannt werden", erläutert die Pfarrgemeinde. Wie Michael Penk, Pfarrgemeinde- und Stiftungsratsmitglied, auf RNZ-Nachfrage mitteilte, seien die Gesamtkosten gerade durch kurzfristig festgestellte Schäden von 700.000 auf 900.000 Euro gestiegen.

Während der Sanierungsphase könne die Kirche durchgehend genutzt werden, an Werktagen sei mit Baulärm zu rechnen. Eine Einschränkung betrifft das Befahren des Kirchenbereichs an Werktagen, heißt es in der Pressemitteilung: Das Kirchengrundstück kann von Montagmorgen bis Freitagabend nicht mit Fahrzeugen befahren werden. Am Pfarrhaus stünden nur wenige Parkplätze als Ersatz zur Verfügung. Das Kirchengrundstück an Wochenenden zu befahren, soll zwar möglich sein. Es werden aber dort weniger Parkplätze als sonst zur Verfügung stehen.