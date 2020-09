Hirschberg-Leutershausen. (ans) Eigentlich hätten am 29. November wieder Glühweinduft und Kunsthandwerk Besucher zum 38. Weihnachtsmarkt unter dem Dach der Leutershausener Markthalle locken sollen. Doch wie Organisator Walter Brand nun auf RNZ-Anfrage mitteilte, wird er abgesagt. "Wir sind uns darüber einig, dass unter Einhaltung aller Corona-Regelungen der Weihnachtsmarkt nicht in gesetzlich vorgeschriebener, in organisatorischer und der gewohnten geselligen Form durchzuführen ist", sagte Brand bedauernd.

Ärgerlich: Vom Land kommen keine Vorgaben für Märkte

Das Organisationsteam mit ihm und Tobias Rell hat sich bei einer Besprechung dafür entschieden, "so schmerzlich dies auch ist", den Weihnachtsmarkt auf das Jahr 2021 zu verschieben. In den vergangenen Wochen hatte sich Brand noch intensiv mit den verschiedenen Möglichkeiten befasst und Laufwege abgeklärt. Dabei wurde auch klar: Der innere Bereich der Markthalle müsste geschlossen bleiben. Und viele Teilnehmer würden kein Außenzelt besitzen, so Brand. Außerdem wäre ein zusätzlicher Aufwand durch technische Arbeiten notwendig: "Alleine die einzelnen Auflagen sind mit unserer Mini-Mannschaft nicht zu stemmen."

Auch wie sich das Infektionsgeschehen entwickele, sei noch unklar. Enttäuscht sei er über die Landesregierung, die den Veranstaltern keinerlei Informationen zur Planungssicherheit oder Durchführung von einem Weihnachtsmarkt geben würde, betonte Brand. Es würde auf Ende Oktober verwiesen – und damit deutlich zu spät für solche Veranstaltungen. Persönlich brennt der Organisator immer noch dafür, Wege zu finden, "aber die Zeit läuft dagegen".