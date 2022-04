Dieses Jahr wird in Leutershausens altem Ortskern wieder gefeiert. Das 44. Heisemer Straßenfest steigt am ersten Juli-Wochenende mit dem gewohnten Programm. Foto: Dorn

Von Annette Steininger

Hirschberg-Leutershausen. Zwei Jahre gab es pandemiebedingt kein Heisemer Straßenfest. Das größte Fest in Hirschberg, das sonst alljährlich Tausende Besucher in den alten Ortskern von Leutershausen lockt, fiel Corona zum Opfer. Doch vor ein paar Wochen sei die Entscheidung gefallen, dass die Sause nun in diesem Jahr wieder stattfinden soll, sagt Organisator Walter Scholl im RNZ-Gespräch. Und somit geht das Heisemer Straßenfest am ersten Juli-Wochenende in seine 44. Saison.

"Als klar war, dass die Corona-Vorschriften gelockert und die Masken-Pflicht aufgehoben wird, hat die Organisationsgemeinschaft die Entscheidung getroffen", erklärt Scholl. Eine gewisse Unsicherheit bleibe natürlich aufgrund von Corona, aber die Veranstalter sind optimistisch und hoffen, dass ihnen das Virus nicht wieder einen Strich durch die Rechnung macht. Fest steht schon mal, "es soll wieder so werden wie früher", sagt der Organisator. Scholl, die Vereine und die Gemeindeverwaltung haben auch bereits erste Vorbereitungen getroffen. Allzu viel sagen könne man noch nicht, "denn wir stehen noch ganz am Anfang", erklärt Scholl.

Sicher ist schon jetzt, dass es beim Fest vom 1. bis 3. Juli wieder den gewohnten Ablauf geben wird. Das Programm beginnt wie in Jahren vor der Pandemie bereits am Freitag. Ob Flohmarkt, Disco, umfangreiches Angebot an Speisen und Getränken, Bierstand, Livemusik und Schlagermusik, "es wird den Gästen ein vielfältiges Angebot von den etwa elf Vereinen präsentiert", verspricht der Organisator. Er freut sich, dass die altbewährten wieder mit dabei sind, nur die "Schlagerbar" nicht, aber die habe schon vor drei Jahren aufgehört. Neu hinzukommen werde die Kapelle AM, die vor ein paar Jahren schon einmal dabei war, so Scholl. Ihre Straußwirtschaft findet man dann in der Mittelgasse 6. Neben dem gastronomischen Angebot gibt es beim Straßenfest auch wieder einen Vergnügungspark, die Kinder-Olympiade, den Gottesdienst und den legendären Heisemer Zweikampf, bei dem Gemeinderats- gegen Vereinsvertreter antreten.

Dabei wird auch Bürgermeister Ralf Gänshirt Premiere feiern, erstmals in seiner Funktion mit Scholl das Fest eröffnen dürfen, die Räte beim Zweikampf anführen und natürlich den Fassbieranstich vornehmen dürfen. "Ich habe Hoffnung, dass er nicht wie sein Stellvertreter Karlheinz Treiber 2019 den Zapfhahn zerstört", meint Scholl schmunzelnd. Er freut sich jedenfalls, dass das Traditionsfest nun wieder stattfinden kann. 1977 gab es anlässlich der 1100-Jahr-Feier von Leutershausen zum ersten Mal das Heisemer Straßenfest, damals organisiert von Werner Schulz, Obmann des Evangelischen Posaunenchors. Er hatte die Idee, auch in Leutershausen ein Straßenfest als feste Veranstaltung im Jahreskalender zu etablieren.