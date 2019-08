Von Anja Stepic

Hirschberg-Leutershausen. Pünktlich zum Oktoberfest wird’s erneut "bayerisch" im Schlemmerkino. Mit neun Terminen im September und Oktober laden die Organisatoren vom Verein "Verbindung kultureller Genüsse" und dem Förderkreis Olympia-Kino zur Herbst-Runde ein und verrieten beim Pressegespräch schon einmal, was es diesmal alles zu schlemmen und zu sehen gibt.

Als kleine Gaumenfreude zur Begrüßung serviert das Schlemmerkino-Team ein Gläschen "Schlemmerkino-Brause". Seinen Einstand im Team gibt dabei Eric Washeim ("Seelenfutter") mit seinem Amuse-Gueule "Bresaola-Röllchen". Nicht fehlen dürfen dazu die musikalischen Anheizer "Freddy Wonder & Friends", die die Songs wieder passend zum Film ausgesucht haben.

Als Vorspeise präsentiert Herrmann Wetzel "Blattsalate mit Schwammerln, Speck und Croutons" zu einem 2018er Riesling trocken des Weinguts Teutsch. Der Hauptgang aus der Küche des Hotels Krone besteht aus "Gefüllter Kalbsbrust in Natursaft", dazu geschmorte Nusskartoffeln mit Liebstöckelschmand. Als vegetarische Variante gibt es (nur auf Vorbestellung bei der Reservierung) vegetarischen Fleischkäse, ebenfalls mit fleisch- und käselos geschmorten Nusskartoffeln und Liebstöckelschmand, dazu einen Spätburgunder Rotwein. Vom Café Erdmann kommt das "Sahnehäubchen auf dem Menü": Nuss-Gugelhupf mit Zwetschgengelee, Zwetschgenröster und Topfenmousse-Nocken.

Als Film hat Monika Erdmann die bayerische Kriminalkomödie "Leberkäsjunkie" ausgewählt. "Der Film ist super, ein Witz jagt den nächsten", schwärmt sie. Für den Provinzpolizisten Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel) ist jetzt Schluss mit Leberkäs. Diesmal bekommt er es mit seinem bisher schlimmsten Widersacher zu tun: dem Cholesterin.

Ab jetzt gibt’s nur noch gesundes Essen von der Oma (Enzi Fuchs). Zu den Leberkäs-Entzugserscheinungen gesellen sich brutalster Schlafmangel und stinkende Windeln, weil Halb-Ex-Freundin Susi (Lisa Maria Potthoff) den Franz verpflichtet hat, eine Weile auf den gemeinsamen Sohn Paul aufzupassen. Dazu kommt, dass die Idylle von Niederkaltenkirchen durch allerhand Kriminalität, Intrigen und eine mysteriöse Brandleiche getrübt ist. Selbstverständlich kommt der selbst ernannte Privatdetektiv Rudi Birkenberger (Simon Schwarz) seinem Kumpel Franz zu Hilfe, um ungefragt bei Ernährung, Erziehung und Ermittlung zu beraten.

Bislang waren es immer zwölf Termine, diesmal haben die Schlemmerkino-Fans nur neun Mal die Chance, dabei zu sein: "Das hat terminliche Gründe", erklärt Stefan Binz vom Hotel Krone. "Wir sind alle einfach zu sehr gefordert mit unserem normalen Geschäft, gerade im Herbst", sagt er. Beim Frühjahrs-Schlemmerkino wird es eventuell mehr Termine geben, die Herbst-Runde soll sich aber künftig auf neun Veranstaltungen einpendeln.

Diese sind diesmal am Dienstag, 24. September, und Mittwoch, 25. September, Montag, 30. September, bis Mittwoch, 2. Oktober, und Montag, 7., bis Donnerstag, 10. Oktober. Beginn ist jeweils um 19 Uhr.

Info: Der Vorverkauf startet am kommenden Montag, 26. August. Die Karten kosten 54,90 Euro und sind ausschließlich über das Reservierungs-Portal "Reservix" erhältlich. Dabei gibt es drei Möglichkeiten, die Karten zu erwerben: online mit Platzwahl hier - die Karten können dort selbst ausgedruckt oder per Post zugestellt werden. Telefonisch über die kostenpflichtige Reservix-Hotline unter 01805/700733 oder persönlich in einer der Reservix-Vorverkaufstellen wie der Geschäftsstelle der RNZ in der Heidelberger Neugasse.