Hirschberg-Leutershausen. (hil) Eine ganze Weile war Ruhe, jetzt schienen sie wieder aktiv zu sein: Dachse verwüsten mit großer Wahrscheinlichkeit die Gräber auf dem Friedhof in Leutershausen. Die Tiere sind auf der Suche nach Nahrung für ihren Nachwuchs. Dabei stehen Engerlinge, also Käferlarven, hoch im Kurs. Diese finden sich hauptsächlich auf und unter der Erde von Gräbern. Um an sie zu gelangen, pflügen die Dachse manche Grabstätten regelrecht um.

Der Dachs gilt in Deutschland als Raubtier, stammt aus der Familie der Marder und bewohnt meist hügelige und gehölzbestandene Landschaften. Revierförster Walter Pfefferle war etwas überrascht, als er auf die neuen Schäden an den Gräbern angesprochen wurde: "Der Dachs hat jetzt seine Jungtiere, die brauchen Futter, und da sucht er nach Nahrung." Die Angehörigen können wenig tun, um die Gräber vor den Tieren zu schützen. Pfefferle: "Da hilft nur ein kleiner Elektrozaun, doch wie soll das auf den Gräbern praktiziert werden?" Im Sommer und Herbst ernährt sich der Dachs auch von Feldfrüchten.