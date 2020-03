Auch eine Vorgabe, an die man sich halten sollte: Das Leutershausener Sportzentrum darf seit Dienstagmorgen nicht mehr betreten werden. Foto: Hildebrand

Hirschberg-Leutershausen. (ans) Die rasche Ausbreitung des neuartigen Coronavirus stellt die Welt vor große Herausforderungen. Bürgermeister Ralf Gänshirt hat sich daher mit einem auf der Homepage der Gemeinde veröffentlichten Aufruf an die Hirschberger gewandt und bittet um vernünftiges Handeln.

"Auf das Verhalten von uns allen kommt es dabei maßgeblich an", betont Gänshirt. "Wir als Gesellschaft müssen, sowohl im privaten als auch im beruflichen Umfeld, unseren Beitrag leisten. Die Solidarität und Verantwortung gegenüber unseren Mitmenschen gilt es durch eigenes Verhalten auszudrücken."

Daher bittet er alle Bürger darum, die einschlägigen Hygieneempfehlungen zu beachten, soziale Kontakte zu reduzieren und den Empfehlungen und Anordnungen der Behörden zu folgen. Dies sei nicht einfach und vielleicht auch schmerzlich, aber man sollte immer daran denken, dass das Verhalten nicht nur Auswirkungen auf einen selbst, sondern auch auf die Mitmenschen habe.

"Wie gut wir diese Situation bewältigen können, hängt von uns allen ab", so Gänshirt. "Wir sind dazu in der Lage, den Verlauf durch unser eigenes Handeln entscheidend zu beeinflussen."

Sein Aufruf endet mit Dankesworten – an diejenigen, die dazu beitragen, dass Kranke und Pflegebedürftige bestmöglich versorgt werden. An seine Mitarbeiter, die für die Bürger im Einsatz sind und ihren Beitrag zur Überwindung dieser Ausnahmesituation leisten. Nicht zuletzt gilt sein Dank allen Helfern, die sich organisiert haben, um zum Beispiel älteren Menschen in der Nachbarschaft ihre Hilfe anzubieten. "Ein wirkliches Zeichen der Solidarität und Nächstenliebe."