Hirschberg. (ze) Die Gemeinde wird die Gebühren für die Betreuung von Kleinkindern in den Hirschberger Krippen senken. Das gab Bürgermeister Manuel Just in der jüngsten Gemeinderatssitzung am Dienstag bekannt. Die Kommune folgt damit den Empfehlungen des Gemeindetags. Dieser hatte einen Elternbeitrag in Höhe von 335 Euro für eine sechsstündige Krippenbetreuung vorgeschlagen. "Wir können die Empfehlung anwenden", sagte Just.

Die Gemeindeverwaltung hatte den empfohlenen Betrag auf die Betreuungszeiten in den Hirschberger Krippen hoch gerechnet. Diese betragen zwischen sieben und zehn Stunden. Demnach sollen Eltern künftig für die siebenstündige Betreuung eines Kleinkinds 391 Euro und für eine zehnstündige Betreuung 530 Euro bezahlen. Aktuell betragen die Kosten für die Eltern 473 Euro bei einer Betreuungszeit von sieben Stunden und 600 Euro bei einer zehnstündigen Unterbringung in den Kinderkrippen der Gemeinde.

Im November hatte der Gemeinderat beschlossen, die Zuschüsse für die Kleinkindbetreuung in der Tagespflege zu kürzen. Die dadurch frei werdenden Gelder wollte man dafür verwenden, die Elternbeiträge in den Krippen anzupassen. Denn dort war die Betreuung teurer als bei einer Tagesmutter.

Lob von den Gemeinderäten

Die Verwaltung erhielt den Auftrag, die frei werdenden Mittel zu verteilen. Dabei sollte geprüft werden, ob die zur Verfügung stehenden 60.000 Euro ausreichen, um die Empfehlung des Gemeindetags umzusetzen.

Laut den Berechnungen der Gemeindeverwaltung reicht diese Summe voraussichtlich aus, um die Empfehlungen des Gemeindetags umzusetzen. Bei einer Ein-Kind-Familie kommen dadurch Mehrkosten in Höhe von knapp 63.000 Euro auf die Gemeinde zu. Weil die Zuschüsse der Gemeinde bei Familien mit mehreren Kindern jedoch niedriger ausfallen, sollten die dafür zur Verfügung stehenden Mittel ausreichen.

Insgesamt sinken die Elternbeiträge durchschnittlich um 15 Prozent. Die Gebühren sind dabei gestaffelt: So zahlen Eltern etwa ab dem zweiten Kind für eine siebenstündige Betreuung künftig 291 Euro pro Monat. Beim dritten Kind sind es 197 Euro, beim vierten 78 Euro. Ab März soll der Träger der Krippen, der Verein Postillion, die neuen Elternbeiträge dann umsetzen.

"Das ist eine sehr gute Lösung. So haben wir uns das vorgestellt", lobte Volker Barzyk (Freie Wähler) die vorgestellten Berechnungen zu den Elternbeiträgen in Krippen. Sein Ratskollege Horst Metzler (SPD) hob die entstehende Förderung der Mehrkindfamilie hervor. Und Ferdinand Graf von Wiser (CDU) sprach von einem "ordentlichen Vorschlag der Umverteilung".

Neu ist auch, dass die Elternbeiträge, wie schon in den Kindergärten, jährlich zum 1. September den Empfehlungen des Gemeindetags angepasst werden. Dabei sollen in den Hirschberger Krippen einheitliche Beiträge bei gleichen Öffnungszeiten erhoben werden. Das gilt auch für die voraussichtlich im Herbst neu hinzukommende Krippe in der Friedrich-Ebert-Straße 8 in Großsachsen. Sie soll von der Tausendfüßler GmbH betrieben werden.