Hirschberg-Leutershausen. (ans) Zwar findet das "Storchekerwe"-Programm durch den veranstaltenden Sing- und Volkstanzkreis (SVK) Leutershausen am Wochenende überwiegend auf dem Rathausvorplatz statt, doch an der alten Feierstätte wird auch etwas geboten: So hat die Gemeinde Zusagen von zehn anstatt wie sonst 14 Schaustellern, eine "Kerwe light" auf dem Hof der Martin-Stöhr-Schule zu veranstalten, sagte Hauptamtsleiterin Anna Dorothea Richter auf RNZ-Anfrage. Die Schausteller haben am Ortseingang auch schon ein Schild platziert. Es wird ab Freitagnachmittag, 24. September, Autoscooter, einen Greifautomaten, Entenangeln, Folienballons, eine Schießbude, einen Imbisswagen mit Wurst und Pommes, Pfeilwerfen, einen Süßigkeitenstand, ein Kinderkarussell und eine Crêperie geben.

Info: Geöffnet ist der Rummel am Freitag ab 17 Uhr, Samstag ab 14 Uhr, Sonntag ab 11 Uhr und Montag ab 15 Uhr. Schluss ist von Freitag bis Sonntag um 22 Uhr, am Montag um 20 Uhr.