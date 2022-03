Von Max Rieser

Hirschberg-Leutershausen. Es muss nicht immer ein Markt mit vielen Ständen sein, um die Kunden zufriedenzustellen. Denn groß ist das Angebot nicht, das jeden Samstag vor der Leutershausener Markthalle aufgebaut wird. Trotz allem herrscht ein reges Kommen und Gehen an den zwei Ständen, die ihre Waren feilbieten. Ein Bäckerstand und ein Stand mit Geflügelspezialitäten bilden das kleine, aber feine Angebot des Marktes, das die Anwohner auch gern annehmen. Zudem ist die Eine-Welt-Gruppe mit ihren Waren immer mal wieder vor Ort.

Keine Probleme, ihre Brote und ihr Gebäck an den Mann zu bringen, hat Christine Kadel an ihrem Stand des Birkenauer Bäckers „Fritsch“. Foto: Kreutzer

Eine Erfolgsgeschichte ist der Stand des Birkenauer Bäckers "Fritsch", an dem Christine Kadel jedes Wochenende ihren Dienst verrichtet: "Früher hatte ich nur einen kleinen Tisch, der in der Markthalle unterstand, dann einen Wagen, den ich immer aus dem Feuerwehrhaus hochgezogen habe." Erst später kam dann der vollausgestattete Anhänger, der eigentlich mal als Gastronomiewagen gedacht war und dann zum Bäckerstand umgebaut wurde.

In Heddesheim, wo Kadel immer freitags den weit größeren Markt bestückt, sei zwar mehr los, Probleme, ihre Brote, Brötchen und Croissants an den Mann zu bringen, habe sie in Leutershausen aber nicht: "Wir planen dann natürlich etwas weniger ein, aber es kommt schon öfter vor, dass wir am Ende ausverkauft sind", freut sie sich. Spaß habe sie samstags in Hirschberg allemal, denn der Kontakt zu den Kunden sei immer sehr positiv – und nicht nur das: "Oft hilft mir jemand, der vorbeikommt, wenn ich den Wagen an seinen Platz fahren muss", so die Verkäuferin.

Birgit Ross mit dem Geflügelstand des Hofes „Ziegler“ aus Bammental hat eine treue Stammkundschaft. Foto: Kreutzer

Ein paar mehr Stände könnten es aus Kadels Perspektive schon sein, sie sieht aber auch Vorteile bei der sehr kleinen Runde: "Es ist nicht viel Platz, und wenn wir nur zu zweit sind, dann kommt sich auch keiner in die Quere beim Rangieren", sagt sie. Kunde Karl-Heinz Weinert kommt jeden Samstag und würde sich sogar wünschen, dass der Bäckerstand einen festen Platz auch außerhalb dieses Termins vor der Markthalle bekäme. Mehr Stände würde er begrüßen, sagt aber auch: "Man kriegt hier im Ort auch viel Frisches, beispielsweise auf dem Obsthof Volk."

Birgit Ross kümmert sich um den Geflügelstand des Hofes "Ziegler" aus Bammental, vor dem sich immer wieder eine längere Schlange bildet. Sie sagt: "Es lohnt sich immer, herzukommen. Die Leute kennen unser Angebot und warten immer auf uns. So hat sich in den zehn Jahren eine schöne Stammkundschaft gebildet", freut sie sich. Ein größeres Angebot würde auch den beiden jetzigen Anbietern guttun, schätzt sie: "Jeder neue Stand zieht natürlich auch Kunden an. Außerdem würde die Atmosphäre sehr gewinnen." Kundin Beate, die auch gerade am Stand von Ross ansteht, erinnert sich an das Angebot, das früher auch einen Gemüsestand, einen Fischstand und einen Stand mit griechischen Spezialitäten umfasste.

Sie lobt ebenfalls das bestehende Angebot im Ort: "Bei Volk und Bitzel bekommt man ja eigentlich alles, was man braucht." Geflügel und Wurst würde sie aber immer am "Ziegler"-Stand erwerben, der Frische wegen: "Abgepacktes im Supermarkt würde ich nicht kaufen", sagt sie. Marktmeister und Vorsitzender des Bundes der Selbstständigen in Hirschberg, Andreas Well, erinnert sich an das breitere Angebot früher: "Wir hatten den griechischen Stand, Gemüse aus Ladenburg und zeitweise von Werner Volk und das ‚Tiroler Bauernstandl‘." Dass viele wieder abgewandert sind, liege auch am Samstag, so Well: "Die großen Märkte in Weinheim und Schriesheim sind für die Betreiber attraktiver, da sind wir oft nur die Ausweichmöglichkeit, wenn gerade sonst kein Platz frei ist."

Jeden Samstag treffen sich auf dem Markt fünf Damen und genießen ihren Kaffee – und das schon seit über zehn Jahren. Foto: Kreutzer

So würden die Beschicker meistens "nur für ein paar Wochen oder mal ein halbes Jahr" bleiben. Trotzdem schätzt er das Angebot von Ross und Kadel, das gut angenommen werde. Daher würde auch kein anderer Tag in Betracht kommen, auch weil sich viele Leute für den Markt am Samstag verabreden würden.

So auch die Freundinnen Uschi, Gerlinde, Moni, Jasmin und Sieglinde, die just an diesem Tag Geburtstag hat. Um 11.30 Uhr holen die Fünf plötzlich einen Tisch und Stühle aus der Markthalle: "Wir treffen uns hier jeden Samstag – und das schon seit über zehn Jahren", erzählen sie lachend. Früher sei die Runde noch viel größer gewesen, und die Stände hätten sie gemeinsam mit einer Restaurantbetreiberin aus dem Ort regelrecht bewirtet, auch der eine oder andere Sekt wurde getrunken. Heute bekommen sie immerhin ihren Kaffee von Christine Kadel.

Die Damen würden sich ein Wachsen des Marktes wünschen: "Das wäre auch gut für Leutershausen", schätzen sie ein. Das würde auch Well freuen, der zudem zu bedenken gibt: "Es gibt bei uns keine Standgebühr und keine Verpflichtungen, das ist ein großer Vorteil für die Betreiber."

Info: Wer gern mit einem Stand auf Hirschbergs Markt mitmachen möchte, kann sich bei Andreas Well unter der Nummer 0 62 01/ 5 14 56 melden.