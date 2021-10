Von Nadine Rettig

Hirschberg-Leutershausen. Anlässlich des Frederickstages, der zum Ziel hat, Kinder fürs Lesen zu begeistern, hatte sich das Schmökertreffteam der Katholischen Öffentlichen Bücherei Leutershausen (KÖB) etwas ganz Besonderes einfallen lassen: eine Geocaching-Tour durch Leutershausen. Lange musste der Schmökertreff aufgrund der Coronapandemie aussetzen. Doch umso mehr freute sich das Team nun, das Programm für die Leseratten im Grundschulalter wieder aufnehmen zu können.

"Zum ersten Schmökertreff Anfang Oktober kamen 34 Kinder. Das ist eine super Resonanz, die uns selber positiv überrascht hat", freute sich Ingrid Scholz vom KÖB-Team. Man habe zwar während der Pandemie versucht, das Schmökertreff-Angebot über einige Online-Aktionen aufrechtzuerhalten, doch sei das Angebot durch Corona sehr gebeutelt gewesen, so Scholz. Umso glücklicher ist das Team nun, für die kleinen Bücherfreunde wieder außerhalb der virtuellen Welt ein Angebot schaffen zu können. Und die Kinder und ihre Familien sind offenbar ebenfalls hungrig auf den Schmökertreff.

Das zeigte auch die Resonanz auf die Geocaching-Tour am vorgestrigen Donnerstagnachmittag. Insgesamt 49 Kinder hatten sich für die Erkundungstour durch Leutershausen gemeldet. "Wir freuen uns sehr, dass so viele Kinder da sind und haben auch riesiges Glück, dass das Wetter so mitspielt", freute sich Ines Holzmann vom KÖB-Team, die das Geocaching organisiert hatte. Und so ging es für die Kids bei strahlendem Sonnenschein in Kleingruppen schließlich an der KÖB los, immer in der Begleitung mindestens eines Erwachsenen. Als Startpunkt erhielten alle eine Koordinate, die in eine speziell für Geocaching geeignete App eingegeben werden musste, wobei die unterschiedlichen Gruppen die Touren mit verschiedenen Startpunkten begannen.

Am ersten Punkt musste man sich schließlich die Koordinaten der nachfolgenden Station erknobeln, ehe die Gruppen nach fünf Stationen wieder ihr Ziel an der KÖB erreichten. Und die Aufgaben, die es zu bewältigen galt, waren oftmals gar nicht so leicht und verlangten einiges an rechnerischem Geschick. So mussten an der Markthalle beispielsweise die Steckdosen an den Holzbalken gezählt werden, die Ziffern vertauscht und davon die Anzahl der Holzpfosten des Gebäudes abgezogen werden, ehe diese Zahl nochmals minus drei gerechnet wurde. "Das ist gar nicht so einfach, aber die Kinder machen das toll", fand eine der erwachsenen Begleitpersonen. Doch die Kids teilten sich ihre Aufgaben selbst gut ein. "Ich rechne immer", erklärte die einzige Viertklässlerin der Gruppe stolz. Der Rest des Teams, das aus Erstklässlern bestand, übte bei den Aufgaben eifrig seine Zählfertigkeiten.

Welche Station ihnen am allerbesten gefallen hatte, konnten die Kinder nicht sagen, aber etwas anderes wussten sie ganz genau: "Am anstrengendsten war es an der katholischen Kirche", waren sich alle einig. Denn dort habe man drei Mal um die Kirche rennen müssen, um die Zugänge zum Gebäude, die Anzahl der Doppelscheinwerfer und der Parkplätze zu zählen. Wer sich so ausgetobt hatte, auf den wartete am Ende der Runde an der KÖB noch eine Stärkung in Form eines Getränks und einer frisch gebackenen Waffel. Als Belohnung gab es zudem einen Kompass – für all die weiteren Abenteuer, die noch auf die Kinder warten.

Info: Der nächste Schmökertreff findet aufgrund der Herbstferien erst am 11. November, ab 15.30 Uhr, in der KÖB statt. An diesem Tag werden Gruselgeschichten vorgelesen. Das Angebot richtet sich an Grundschulkinder.