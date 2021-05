Der katholische Kindergarten Leutershausen in der Fenchelstraße wird ab diesem Jahr saniert. Der Verwaltungsausschuss plädierte dafür, die Sanierung in zwei Bauabschnitten vorzunehmen. Foto: Kreutzer

Von Marco Partner

Hirschberg. Der Sanierungsbedarf des katholischen Kindergartens in Leutershausen steht schon lange fest. Und auch beim Wie scheinen sich die Fragezeichen allmählich aufzulösen. Der Verwaltungsausschuss plädiert für eine Generalüberholung samt Anbau in zwei Bauabschnitten. Zur Überbrückung während der Bauphase soll ein Großteil der Kinder in den Schulpavillon ausweichen. Vorausgesetzt, der evangelische Kindergarten ist bis dahin in seinen Neubau eingezogen. Aktuell wird die provisorische Ausweichstätte nämlich noch von den anderen "Umzugs"-Kindern besetzt.

Bei der Sitzung am Mittwoch in der Alten Turnhalle ist Architekt Peter Göhrig zu Gast. Und gibt einen Einblick in den Ist-Zustand des zum Teil deutlich in die Jahre gekommenen Kindergartens in der Fenchelstraße. Wie bei einem virtuellen Rundgang führt er die Ausschussmitglieder bei der Bilderschau durch die Räume der Betreuungseinrichtung, und taucht auch ein wenig in die Geschichte des Gebäudes ein. 1967 erfolgte der erste Bauabschnitt mit dem Gemeindesaal sowie drei Kindergartengruppen. 1983 entstanden ein weiterer Gruppen- sowie ein Pausen- und Personalraum, 2012 kam es dann zu einem weiteren Neubau für zwei Gruppen sowie einem Büro.

"Das Bauwerk hat eine Entwicklung hinter sich", betont Göhrig, und offenbart sogleich, wie im Laufe der Jahrzehnte der Zahn der Zeit an der Innenausstattung nagte. Die Bodenbeläge sind veraltet, häufig geflickt und voller Risse. Der Zugang zu den Gruppen aus heutiger Sicht ziemlich beengt, die Waschküche zu klein, Küche, Technik- und Gymnastikraum deutlich in die Jahre gekommen. Das Licht kommt teilweise noch aus einer flackernden Röhrenbeleuchtung, in den WC-Anlagen gibt es nur Kaltwasser. "Vieles muss auf einen aktuellen Stand gebracht werden", so der Architekt. Auch der Essensbereich sei derzeit eher ein "Kompromiss", nur ein paar Trennwände schotten ihn vom Gemeindesaal ab. "Letztlich ist es ein Kellerraum und nicht der Standard, den die Kleinsten haben sollen", erklärt Göhrig.

Stattdessen soll dank eines Anbaus künftig ein Glasdach Licht in den dunklen Raum bringen. "Der Anbau ist von außen unauffällig, bietet innen aber viele Vorteile", erklärt der Architekt. Die Toilettenanlagen sollen auf beiden Etagen rundum erneuert, mehr Lagermöglichkeiten geschaffen und im Erdgeschoss ein Intensivraum sowie ein Empfangstresen entstehen. Der Neubau von 2012 bleibt dabei unangetastet. "Ansonsten aber ist alles betroffen. Böden, Decken und Wände werden komplett neu gemacht", so Göhrig. Die Kosten belaufen sich auf rund zwei Millionen Euro.

Zwei von sechs Kindergruppen könnten während der Bauphase im Neubau bleiben. Die anderen vier Gruppen sollen den Schulpavillon beziehen, der voraussichtlich noch bis zum Jahresende vom evangelischen Kindergarten belegt wird. "Das muss natürlich Hand in Hand laufen. Der Schulpavillon als Ausweichquartier ist ein Vorteil und eine charmante Lösung. Bei Containern würden wir über ganz andere Kosten sprechen", erklärt Bürgermeister Ralf Gänshirt.

"Wir sollten so zügig wie möglich beginnen, statt die Maßnahme zu strecken", findet Ferdinand Graf von Wiser (CDU). Tobias Rell (FDP) hakt nach, ob die Sanierung den zwei im Neubau verbleibenden Gruppen auch zumutbar sei. "Es ist auf erträgliche Weise durchführbar, die Kinder werden ohne Gefahr spielen können", betont Göhrig. So erfolgt die Beschlussempfehlung ohne Einwände. "Das sind wir unseren Kindern schuldig, die schließlich mit am meisten unter der Pandemie leiden", sagt Jörg Büßecker (SPD).