Marianne Höhler, Renate Rothe und Ingrid Fauser (v. li.) von der Eine-Welt-Gruppe präsentierten am Dienstag in der alten Schillerschule fair gehandelte Produkte. Foto: Kreutzer

Von Max Rieser

Hirschberg-Leutershausen. In diesem Jahr ist Hirschberg nicht nur zum dritten Mal in Folge als Fairtrade-Gemeinde zertifiziert worden, sondern hat seit Dienstag auch ein Fairtrade-Café. Ins Leben gerufen wurde das Projekt von der Eine-Welt-Gruppe um Vorsitzende Renate Rothe. Die Gruppe besteht seit 30 Jahren und ist seit 2019 ein eingetragener Verein. Das erklärte Ziel ist es, die "Lebensverhältnisse auf der Erde" gerechter werden zu lassen. Dabei folgt man dem Prinzip der "Hilfe zur Selbsthilfe", um nachhaltige und auf Bedürfnisse angepasste Strukturen in den betroffenen Gebieten zu schaffen. Seit der Gründung 1992 konnten die aktuell elf Mitglieder 45.000 Euro an verschiedene Projekte wie ein Kinderheim in Nigeria spenden.

Die Gelder stammen zum einen aus Spenden und zum anderen aus dem Verkauf von Fairtrade-Produkten. Bislang fand dieser Verkauf in unregelmäßigen Abständen auf Veranstaltungen wie dem "Frühstück für Frauen", bei den Gottesdiensten der evangelischen und der katholischen Kirche oder verschiedenen Gemeindefesten statt. Um ihr ausgemachtes Ziel konkreter verfolgen zu können und auch die Idee des fairen Handels an eine breitere Öffentlichkeit zu tragen, kam im vergangenen Jahr die Idee auf, ein Fairtrade-Café zu gründen. Schnell seien die Räumlichkeiten in der ehemaligen Schillerschule in Leutershausen ins Gespräch gekommen, berichtet Rothe. Zwar sei der angedachte Raum teilweise vom "Café Grenzenlos" der Flüchtlingshilfe belegt, einige Termine in der Woche waren aber frei.

Also legte die Eine-Welt-Gruppe der Gemeinde ein Konzept vor, das für gut befunden wurde. Zudem unterstützte die Verwaltung die Renovierung der Räumlichkeiten. Der Verein besorgte dann noch Vorhänge, Möbel und eine Fahne, die während der Öffnungszeiten des Fairtrade-Cafés dienstags von 15 bis 18 Uhr auf das Angebot hinweist. Bei den Anschaffungen wurde man von der Bürgerstiftung unterstützt. Das Fairtrade-Café sei nämlich nicht nur ein Ort, an dem man Produkte kaufen könne, für die die Produzierenden gerechter entlohnt würden und unter menschenwürdigeren Bedingungen arbeiten könnten, sondern auch ein Begegnungsort, was im Sinne des Projektes "Wir in Hirschberg", das von der Bürgerstiftung organisiert wird, sei, wie Rothe erklärt. Wenn das Café geöffnet ist, können es sich die Besucher zum einen bei Kaffee, Tee und Kuchen gegen eine Spende gemütlich machen. Zum anderen können sie sich mit Tee, Kaffee, Schokolade, Honig, Nüssen, Reis, Kokosmilch und Postkarten eindecken. Zu Ostern und Weihnachten gibt es zudem Schokohasen und Nikoläuse. Auch die "Faire Schultüte" bietet die Gruppe kurz vor dem Schulstart im September an.

Eltern von Abc-Schützen können sich dann eine Schultüte mit fair gehandelten Produkten bestücken lassen. Ihr Angebot kauft die "Eine-Welt-Gruppe" beim Heidelberger Weltladen "Effata" ein, der als Zwischenhändler für kleinere Gruppen wie die Hirschberger dient. Bei der Eröffnung des Cafés wurde Rothe unter anderem von Marianne Höhler und Dorothea Stotz-Von der Heide unterstützt. Die neue Lokalität sei gut, da sie zentral gelegen und somit gut zu erreichen sei, schätzte Höhler. Auch erste Synergieeffekte zeichneten sich ab, denn für die Zukunftswerkstatt von "Wir in Hirschberg" am 14. Mai bestellte die Gemeinde vegane Aufstriche und Kaffee.

Im Anschluss an den Eröffnungstag gab es einen Vortrag von "Fairhandelsberaterin" Birgit Lieber. Anhand von Produkten, die die Gruppe anbietet, erklärte sie das Konzept von gerechtem Handel. Es sei zwar nicht die "Lösung für alles", biete den Warenproduzierenden aber immerhin eine Perspektive. Der faire Handel basiere auf drei Säulen. Erstens dem Verkauf, um den Benachteiligten einen Markt für ihre Produkte zu geben, zweitens Bildung, also die Aufklärung über die Situation in den Ländern, in denen Arbeitskräfte und Ressourcen massiv ausgebeutet werden und drittens Kampagnenarbeit, um sich für faire Strukturen einzusetzen. Somit sei eine Mitarbeit im Fairtrade-Café nicht nur eine Unterstützung für die Gruppe, sondern ergebe auch in aktivistischer Hinsicht Sinn.

Info: Wer helfen möchte, kann sich unter info@wirsindeinewelt.de bei der Eine-Welt-Gruppe melden.