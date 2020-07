> Gerhard Kleinböck wurde am 8. September 1952 in Ladenburg geboren. Nach Volksschule und Mittlerer Reife in seiner Heimatstadt machte er eine Ausbildung zum Industriekaufmann und schließlich 1974 das Abitur auf dem zweiten Bildungsweg in Weinheim. In Heidelberg studierte er

> Gerhard Kleinböck wurde am 8. September 1952 in Ladenburg geboren. Nach Volksschule und Mittlerer Reife in seiner Heimatstadt machte er eine Ausbildung zum Industriekaufmann und schließlich 1974 das Abitur auf dem zweiten Bildungsweg in Weinheim. In Heidelberg studierte er Volkswirtschaftslehre und in Mannheim Wirtschaftspädagogik. Nach dem Ersten Staatsexamen (1980) absolvierte er ein Referendariat an der Handelslehranstalt Weinheim, 1982 folgte das Zweite Staatsexamen. Danach ging er als Studienrat an die Martin-Behaim-Schule in Darmstadt. Von 2009 bis 2016 war er Leiter einer anderen Berufsschule in Darmstadt, der Friedrich-List-Schule.

1970 engagierter er sich erstmals bei den Ladenburger Jusos, 1976 trat er in die SPD ein. Seit 1994 ist er Vorsitzender der Partei in der Römerstadt. Hier saß er auch von 1984 bis 1989 und dann wieder von 2004 bis 2009 im Gemeinderat (seit 2004 als Fraktionsvorsitzender). 2009 rückte er in den Landtag nach. Kleinböck ist verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder und drei Enkelkinder. Seine Hobbys sind Kochen und Fahrradtouren mit seiner Frau Brigitte. hö

