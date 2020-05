Von Stefan Zeeh

Hirschberg-Großsachsen. Als vor rund drei Jahren der historische Ortsrundgang Leutershausen eingeweiht wurde, ging der damalige Bürgermeister von Hirschberg, Manuel Just, davon aus, dass im Jahr darauf der entsprechende Ortsrundgang für Großsachsen eröffnet werden könnte. "Wir waren damals mit dem Ortsrundgang für Großsachsen zu 90 Prozent fertig", erinnerte sich Wiebke Dau-Schmidt vom Runden Tisch Kultur (RTK) bei dessen Vorstellung.

Doch aus dem vorgesehenen Termin im Jahr 2018 wurde nichts. Denn es stellten sich einige Probleme oder, wie es Dau-Schmidt ausdrückte, "Herausforderungen" ein. Als es etwa darum ging, eine Informationstafel an der evangelischen Kirche in Großsachsen anzubringen, äußerte das Denkmalamt Bedenken. Die Lösung war, die Tafel nicht direkt am Gebäude anzubringen, sondern "im öffentlichen Raum", so Bürgermeister Ralf Gänshirt. Dafür war es jedoch notwendig, eine spezielle Stehle anzufertigen und diese unmittelbar vor der Kirche aufzustellen.

Bürgermeister Ralf Gänshirt, Wiebke Dau-Schmidt, Rainer Müller (Runder Tisch Kultur) sowie Grafikerin Astrid Poß (v.l.) vor der Alten Tabakfabrik. Foto: Dorn/Plan: Astrid Poß (Agentur d[sign)

Nachdem gleich mehrere derartige Herausforderungen bewältigt waren, fand sich mit dem 28. März dieses Jahres ein Termin für die offizielle Eröffnung des Ortsrundgangs Großsachsen. Die Informationstafeln für die 22 Stationen wurden dementsprechend einige Wochen davor angebracht. Das Coronavirus sorgte jedoch dafür, dass dieser Termin abgesagt werden musste. Ein neuer Termin schien nicht in Sicht, sodass der Ortsrundgang Großsachsen nun offiziell vorgestellt wurde.

"Es ging uns darum, ein Bewusstsein für unsere historischen Ortskerne zu schaffen", ging Rainer Müller, ebenfalls Mitglied beim RTK, auf die Entstehung der Ortsrundgänge in Hirschberg ein. Bis zum Jahr 2014 hatten die Mitglieder des Anfang des Jahrtausends gegründeten RTK viele alte Gehöfte in Hirschberg besucht, mit alteingesessenen Bewohnern der Gemeinde gesprochen und vom Historiker Rainer Gutjahr vieles über die Ortsgeschichte erfahren. So entstand der Entschluss, einen beschilderten und bebilderten Rundgang in beiden Ortsteilen mit "gründlich erläuterndem und reich bebildertem Begleitheft" zu erstellen.

"Nun sind Großsachsen und Leutershausen in einer Broschüre vereint und doch verschieden", stellte Gänshirt die Broschüre mit den beiden Ortsrundgängen vor. Verschieden allein dadurch, dass man das Heft umdrehen muss, um den jeweils anderen Ortsrundgang lesen zu können. Denn die Broschüre hat keine Vorder- und Rückseite, sondern eigentlich zwei Vorderseiten: eine für Großsachsen und eine für Leutershausen. Mit 16.000 Euro ist die Gestaltung des Ortsrundgangs Großsachsen zudem etwas teurer geworden als die für Leutershausen, was vor allem an den zusätzlichen Stehlen lege, so Gänshirt.

"Wir wollten ein Bild vom Leben im Ort wiedergeben", beschrieb Dau-Schmidt die Ausrichtung der Ortsrundgänge. Dabei habe man festgestellt, dass sich die beiden Ortsteile Hirschbergs durchaus unterscheiden. So befänden sich etwa in Großsachsen die meisten Geschäfte entlang der Breitgasse und der Landstraße, und mit der ehemaligen Tabakfabrik gebe es ein Stück Industriegeschichte. In Leutershausen liegen die ausgewählten historischen Punkte dagegen abseits der Bundesstraße.

"Wir wollten vermeiden, dass die B3 gequert werden muss", wies Dau-Schmidt auf eine weitere Besonderheit des Ortsrundgangs Großsachsen hin, der gegenüber der Alten Tabakfabrik an der dortigen Bushaltestelle beginnt. Dadurch befindet sich etwa die Informationstafel zum Gasthaus Krone auf der gegenüberliegenden Straßenseite der B3, wodurch der Ortsrundgang ausschließlich östlich der Landstraße verläuft.

Info: Die Broschüre zu den Ortsrundgängen ist im Rathaus erhältlich und kann auf der Homepage der Gemeinde heruntergeladen werden: www.hirschberg-bergstrasse.de