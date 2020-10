Von Werner Hildebrand

Hirschberg. Im Nebenzimmer des damaligen Gasthauses "Zur Krone" in Leutershausen gründeten vor 20 Jahren elf Bürger den Verein "Hirschberg hilft". Bis heute unterstützt er in Not geratene Hirschberger. Eigentlich hätte es für die 58 Mitglieder nun Grund zum Feiern gegeben, aber das 20-jährige Jubiläum konnte coronabedingt nicht groß begangen werden.

Vorsitzende Gaby Krauch sprach in der Jahreshauptversammlung am Mittwochabend im Gasthaus "Zum goldenen Hirsch" über die Aktivitäten. Im Jubiläumsjahr seien diesmal drei anstatt der sonst üblichen zwei Lebensmittelgutscheine an Bedürftige ausgegeben worden. "Es gab eine gute Spendenbereitschaft", freute sie sich mit ihren Vorstandskollegen. "Damit sind in vielerlei Hinsicht Familien, Einzelpersonen oder Gruppen bedacht worden", ergänzte der Zweite Vorsitzende Klaus-Dieter Fürbringer. Die Spendenbereitschaft sei ungebrochen vorhanden. Der langjährige Zweite Vorsitzende wird bei der nächsten Versammlung nicht mehr kandidieren, doch mit Patrick Klein steht schon ein junger Nachfolger fest.

Kassier Herbert Zindel bedauerte, dass Corona auch dem Verein geschadet habe, da viele geplante Veranstaltungen in Hirschberg abgesagt werden mussten und damit Spenden weggebrochen sind. Die Bilanz des Kassierers für 2019 konnte sich aber sehen lassen: 17 kleinere Spenden von zehn bis 250 Euro und drei größere Spenden, darunter auch traditionell diejenige von der IG "Heisemer Storchekerwe". Im Namen besagter Interessengemeinschaft bedauerte Tobias Rell den Wegfall der Traditionsveranstaltung, denn damit fehle "Hirschberg hilft" ein Zuschuss, der fest eingeplant gewesen sei. Da auch noch der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr wegen Corona ausfalle, sei dies umso bedauerlicher. "Wir hoffen jetzt auf das kommende Jahr", sagte Klaus Fürbringer.

Es sei nicht leicht, an die Personen zu kommen, die Hilfe benötigen würden, schilderte der Zweite Vorsitzende weitere Schwierigkeiten. Eine gewisse Scham blockiere die Aktionen seitens des Vereins; Adressen seien schwer oder kaum zu bekommen. Kassenprüfer Joseph Merz wollte aufgrund der aktuellen Corona-Situation nicht an der Versammlung teilnehmen. Der zweite Kassenprüfer, Gründungsmitglied Ernst Bock, ist dieses Jahr verstorben. Walter Weber und Tobias Rell hatten daher die Kasse geprüft und sprachen von einer "gewissenhaften Buchführung". Rell wird auch künftig die Kasse prüfen, zunächst für ein Jahr, bis die nächste Wahl ansteht. Mit einer Schweigeminute gedachte die gut besuchte Versammlung noch Ernst Bock.

Bürgermeister Ralf Gänshirt dankte dem Verein schließlich für sein Engagement und sagte auch weiterhin Unterstützung zu. "Es gibt hier genügend Bedürftige." Daher ist der Verein auch auf Mitgliedersuche und will sich beim "Tag der Einwohner" am 22. November an der Kindergartenbaustelle präsentieren.