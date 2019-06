Von Nadine Rettig

Hirschberg-Großsachsen. "Wir sind heute alle hier, weil Glück mehr wird, wenn man es teilt", verkündete Pfarrerin Ilka Sobottke am Samstagnachmittag in der evangelischen Kirche in Großsachsen. Und dass die Hauptpersonen des Nachmittags ausreichend Glück versprühten, um es mit den vielen Menschen zu teilen, wurde schon auf den ersten Blick klar. Zahlreiche Großsachsener hatten sich eingefunden, um die Hochzeit von Pfarrer Friedel Goetz und Elena Moghaddam-Goetz zu feiern. Doch der Gottesdienst stand nicht nur im Zeichen des Paares, sondern auch ihrer eigenen kleinen Familie: Ihr Sohn Karl wurde an diesem Tag getauft.

Die Kirche war schon vor Beginn der Trauung bis auf den letzten Platz gefüllt. Immer mehr Stühle mussten herbeigeholt werden, denn neben der Familie und den Freunden hatten es sich viele Bürger nicht nehmen lassen, an der Hochzeit ihres Pfarrers teilzuhaben. "Es ist so schön, zu sehen, wie viele Leute aus dem Ort gekommen sind", freute sich ein Angehöriger der Braut. "Das spricht wirklich für eine gute Dorfgemeinschaft."

Was die Gäste kurz vor Beginn des Einzuges begrüßte, war das herzliche Lachen der Braut, das in die Kirche hinein hallte. Und als die Familie schließlich in die Kirche einzog, sah man in allen Reihen nur noch strahlende Gesichter. Sohn Karl genoss vom Arm des Papas aus sichtlich die Aufmerksamkeit, die ihm zuteil wurde. Dem Gottesdienst selbst verlieh Pfarrerin Sobottke schließlich einen ganz eigenen Titel: Man wolle an diesem Tag eine "Traufe" feiern, kombinierte sie die beiden Anlässe Trauung und Taufe.

Man höre Gott wahrlich lachen angesichts der Liebe, war sich Sobottke sicher. Und wie stark die Liebe zwischen der "Prinzessin aus Tausenundeiner Nacht" und dem "Großstadtdschungel Tarzan", wie Sobottke das Paar in ihrer Ansprache nannte, ist, war über die gesamte Feier hinweg spürbar.

Dem Vergleich mit einer Prinzessin aus Tausendundeiner Nacht kam die Braut mit ihrem schlichten eleganten Kleid und dem silbernen Kopfschmuck, an dem der lange Schleier befestigt war, wahrhaftig nach. Sobottke freute sich über den Weg, den das Paar bisher gemeinsam gegangen ist und erzählte Anekdoten über Braut und Bräutigam. Karl zeigte indes immer wieder, was für ein kleiner Abenteurer in ihm steckt. Viel lieber erkundete er die Kirche, als still auf Papas Schoß zu sitzen. "Euer kleiner Pirat kapert die Welt mit seinem Übermut", kommentierte Pfarrerin Sobottke. Und sie prophezeite schon jetzt, dass es "einmal mehr als nur ein Dorf braucht, um dieses Kind zu erziehen". Dass das Ehepaar ein ganzes Dorf hat, das hinter ihnen steht, hatten die Großsachsener an diesem Tag ja schon bewiesen. Und seinem Ruf als Pirat machte Karl Amadeus Lazare Goetz auch bei seiner Taufe alle Ehre. Am Taufbecken hätte er am liebsten direkt einen Kopfsprung ins Taufwasser gemacht.

Der Kirchenchor sorgte mit seiner musikalischen Untermalung für zusätzliche Gänsehautstimmung während des Gottesdienstes, und als die frisch Vermählten schließlich die Kirche verließen, standen Familie, Freunde und Bürger Spalier und geleiteten die kleine Familie mit Seifenblasen und guten Wünschen auf den Weg in ihre Zukunft.