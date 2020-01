Von Marco Partner

Hirschberg-Großsachsen. Sie überspringen Mauern und Zäune im Rückwärtssalto, klettern auf Hausdächer, hüpfen ganze Treppen in einem Satz hinunter und verwandeln den urbanen Raum in einen Hindernislauf. Parkour-Sportler sorgen im Internet für Furore. In Großsachsen findet der moderne Trendsport nun Einzug in die Sachsenhalle.

Seit zwei Wochen bietet der Turnverein Germania (TVG) Großsachsen einen Parkour-Kurs für Kinder an. Aber keine Angst, der risikofreudige Sport kommt beim wöchentlichen Training in einer sehr geschützten Version daher, und verhilft den ewigen Turngeräten wie Reck, Bock oder Trampolin zu einer unerwarteten Renaissance.

Wie Tarzan schwingt sich ein Junge im Lewandowski-Trikot die Seil-Liane entlang, schlägt auf der Matte einen Purzelbaum und überwindet den Sprungkasten. Mit den Händen als Stütze, die Beine seitwärts gestreckt. Ein erster Schritt zu den Übungen, die da noch kommen sollen. Wie der "Wall Run", bei dem sprichwörtlich die Wand hochgerannt wird. "Man lernt seine eigenen Körperfähigkeiten kennen, und kann sich stetig steigern", verrät Übungsleiter Victor Horst.

Der 16-Jährige betreibt seit zwei Jahren den außergewöhnlichen Sport. In der Schulpause, in der Freizeit auf Spielplätzen oder an der Bushaltestelle. Ein Sideflip von der Tischtennisplatte oder ein Salto aus ein Meter Höhe sind für den Schüler kein Problem. "Das Besondere ist, man kann den Sport überall ausüben, es gibt keine Einschränkungen, man lässt seiner Kreativität einfach freien Lauf. Es ist das Adrenalin, immer mehr Risiko zu wagen, an seine Grenzen zu gehen. Wenn man einen Sprung aus ein Meter Höhe schafft, schafft man es vielleicht auch aus zwei Metern", erklärt er.

Gemeinsam mit dem FSJ’ler Tom Stephan gibt er diese nun an die Teilnehmer weiter. Aber ganz sachte, in einem geschützten Raum und Rahmen. Und die blauen Matten und hellbraunen Turngeräte aus dem vorvergangenen Jahrhundert wirken wieder hochmodern. "Sie sind wirklich ideal zum Üben, ich trainiere hier selbst mit Freunden. Hier habe ich mir die Sicherheit für ein Salto auf dem Trampolin geholt", betont Horst.

Wie weit seine jungen Parkour-Sportler gehen wollen, wird sich in den insgesamt zwölf Übungseinheiten zeigen. Eines aber haben die zwölf Mädchen und Jungs zwischen neun und zwölf Jahren jetzt schon bewiesen. Es bedarf Mut und Überwindung, ein Hindernis einfach so zu überspringen. "Das ist eine wichtige Erfahrung, die ja vielleicht auch im Alltag von Vorteil ist", findet Stephan.

Der 18-Jährige war es auch, der gemeinsam mit Rebekka Ulrich von der Abteilung Turnen, Freizeit- und Gesundheitssport auf die zündende Idee kam, den Szenesport von der Straße in die Halle zu holen. Im Rahmen seines Freiwilligen Sozialen Jahres besuchte er einen Parkour-Workshop in Heddesheim. Auf den Schnupperkurs während der Ferienspiele folgt nun das erste Kursangebot. "Man wird sehen, ob wir es anschließend fest installieren. Auf die Kinder wirkt es auf jeden Fall sehr attraktiv", zeigt sich Ulrich sehr angetan. Wie auch Reiner Kolb. "Da möchte man selbst fast mitmachen. Ein bisschen wie Ninja Warrior", sagt der Zweite Vorsitzende.

Und tatsächlich wagt der Verein mit dem "Experiment Parkour" den Sprung ins kalte Wasser. "Wir müssen heutzutage andere Wege gehen, nicht nur das Standard-Programm anbieten, sondern sehen, was die Jugend wirklich möchte. Wir haben große Vereine in der Nachbarschaft, jetzt haben wir eine Nische entdeckt, die von anderen so noch nicht bedient wird", erklärt Kolb.

Und wie sieht es nun mit der Verletzungsgefahr aus? Victor Horst verschweigt nicht, dass er sich einmal bei einem Sprung vom Treppengerüst den Fuß gebrochen hat. Ausgerechnet in der Schule. "Aber das Risiko ist nicht größer als bei anderen Sportarten", findet er. Denn eines ist auch klar: Sport ganz ohne Risiko, das gibt es nicht.

Info: Der Parkour-Kurs wird jeden Donnerstag von 16.30 bis 17.30 Uhr angeboten.