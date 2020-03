Noch gedeihen die Erdbeer-Pflänzchen vom Großsachsener Erdbeer- und Spargelbetrieb Weingärtner gut geschützt in Folientunneln. Mit der Ernte soll voraussichtlich zwischen 15. und 20. April begonnen werden. Doch noch fehlt es an ausreichend Erntehelfern, die diese dann auch vom Feld holen. Foto: Dorn

Von Annette Steininger

Hirschberg-Großsachsen. Ob das Wetter gerade gut ist für den Spargel? Obstbaumeisterin Linda Weingärtner kann es nur durch den Blick aus dem Fenster bejahen. Zu sehr ist sie derzeit mit Bürokratie beschäftigt. Und das obwohl bei ihnen am heutigen Mittwoch die Spargel-Ernte beginnt.

"Ich brauche allein sechs Formulare, damit wir unsere Leute vom Flughafen nach Großsachsen holen können", erzählt die Chefin des Großsachsener Erdbeer- und Spargelbetriebs Weingärtner noch am Montag. Das Problem: Ihre Erntehelfer aus Rumänien konnten nicht per Bus die ungarische Grenze passieren, denn die hat das Land aufgrund des Coronavirus dicht gemacht. Am Dienstag verschärft sich die Lage: Die Einreise von Erntehelfern sei von deutscher Seite auch nicht mehr mit dem Flugzeug möglich, sagt die Landwirtin verzweifelt.

Weingärtners beschäftigen überwiegend Rumänen, über die ganze Saison hinweg arbeiten in der Regel 450 Erntehelfer für den Betrieb. Normalerweise reisen die Rumänen mit Bussen über Ungarn an. Weil dies nicht mehr möglich war, buchte Weingärtner Flüge für ihre Helfer, sofern sie denn wollten. "Viele von ihnen sind noch nie in ihrem Leben geflogen und haben Angst davor", sagt Weingärtner. Die Folge: Kaum jemand wollte kommen.

Dabei hatte die Obstbaumeisterin beobachtet, dass sich vor allem diejenigen ins Flugzeug setzen wollten, die aus den ärmeren Regionen Rumäniens stammen. Für einige macht die Arbeit bei Weingärtners schließlich den Hauptverdienst des Jahres aus. Bislang hat Weingärtner 29 Erntehelfer. Für Mittwoch war eigentlich geplant, 25 Helfer vom Flughafen abzuholen, die direkt aus Rumänien anreisen sollten, am Wochenende wollten 23 weitere in Großsachsen sein. Auch per Charterflug vom Verband wären einige angereist, erzählt Weingärtner. Damit wäre der Betrieb zwei Wochen über die Runden gekommen.

Die kalten Temperaturen der letzten Tage haben die Erdbeer-Pflanzen gut überstanden. Foto: Dorn

Doch daraus wird jetzt nichts: Rumänien hat obendrein seit Dienstag ein militärisch überwachtes Ausgangsverbot. Und die bereits gebuchten Flüge seien am Dienstag ohne Angaben von Gründen gecancelt worden, sagt die Chefin des Obstbaubetriebs.

Noch mehr Kopfzerbrechen als die Spargelernte bereiten ihr die Erdbeeren. Bleibt mal ein Spargel stehen, sei das nicht so schlimm. Bei Erdbeeren hingegen könne ein Nichtabernten die nächste Ernte gefährden, fault doch die Frucht, was sich negativ auf die Pflanze auswirkt. Dabei haben die Erdbeeren, die noch gut geschützt unter dem Folientunnel gedeihen, die Kälte der vergangenen Tage gut überstanden.

Zwischen 15. und 20. April, schätzt Weingärtner, kann mit der Ernte begonnen werden, der Spargel ist schon am Mittwoch so weit. "Es sieht alles nach guten Mengen aus", sagte die Landwirtin und seufzte. Was sie sonst freuen würde, macht ihr jetzt richtiggehend Angst. "Ich gehe momentan davon aus, dass wir nicht mal die Hälfte abernten können."

Zudem weiß sie auch nicht, wie sich das Coronavirus auf das Kaufverhalten und den Handel von Erdbeeren und Spargel auswirken wird. Derzeit laufen die Vorbereitungen für die 45 Verkaufsstände in der Region, die nach und nach aufgebaut werden, auf Hochtouren. Am Donnerstag starten die Weingärtners mit einem in Mannheim und einem an der B 3 in Großsachsen.

"Wir werden auch einen Schutz, eventuell aus Plexiglas, anbringen", sagt die Obstbaumeisterin. Generell hätten sie die Hygienemaßnahmen, die im Betrieb sowieso schon praktiziert werden, weiter erhöht, würden alles wiederholt desinfizieren. Alles zum Schutz vor dem Coronavirus.

Manche Menschen würden den Kopf schütteln, wenn die Erntehelfer zu neunt im Kleinbus saßen, erzählt Weingärtner, die über Sondergenehmigungen verfügt. Dabei würden sie doch sowieso in einer gemeinsamen Unterkunft leben, sagt sie.

Doch das bereitet ihr nicht lange Kopfzerbrechen. Die Situation mit den Erntehelfern und die schwierige Planbarkeit machen ihr Sorgen. Auch ein paar Polen arbeiten in der Regel bei dem Erdbeer- und Spargelbetrieb, doch einige haben aus Angst vor Corona abgesagt. Zudem sind Weingärtner zwei polnische Büromitarbeiterinnen ausgefallen. "Die eine ist in Quarantäne, die andere hat Angst", sagt Weingärtner resigniert.

Während sie mit der RNZ spricht, ereilen die Obstbaumeisterin immer mal wieder Anfragen von anderen Landwirten zu den zahlreichen Formularen. "Da kennen wir uns jetzt wirklich mit aus", sagte sie.

Die Großsachsenerin hat sich auch Gedanken gemacht, wie sie an weitere Erntehelfer kommen könnte und die Facebook-Seite "Ernte-Engel der Region" gegründet. Sie hofft, dass sich dadurch vielleicht der eine oder andere findet, der mitanpacken will. Ein paar wenige potenzielle Erntehelfer haben sich dadurch gemeldet. Weingärtner hofft, auch angesichts der neuen Entwicklung, dass es noch mehr werden.

Sie bittet allerdings darum, ein ausgefülltes pdf, das sich in einem Post der Seite befindet, an info@weingaertner-hirschberg.de zu schicken. Telefonische Anfragen könnten sie derzeit einfach nicht bewältigen. "Aber ich bin jedem dankbar, der uns unterstützen möchte", betont Weingärtner. Wann genau sie die Helfer bei der Spargelernte in Armsheim und bei der Erdbeerernte in Hirschberg einsetzen wird, kann die Landwirtin derzeit noch nicht beantworten.

Weingärtner baut aber auf viele Ernte-Engel. "Das Wort des Jahres wird wohl Corona sein, dicht gefolgt von Klopapier", sagt die Obstbaumeisterin. Für sie selbst sei es "Hoffnung".