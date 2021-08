Karola Marg berät rund ums Thema Pflege in der Alten Tabakfabrik. Bürgermeister Ralf Gänshirt (2.v.r.) und Familienbüro-Leiter Bernd Lauterbach besuchten sie am Eröffnungstag. Foto: Kreutzer

Hirschberg-Großsachsen.(ans) Kaum hatte Karola Marg am Dienstag ihre Arbeit im Raum des Bürgerdienstes Hirschberg aufgenommen, schon war ihre Expertise gefragt: Ein Hirschberger Ehepaar kam am Eröffnungstag in die Alte Tabakfabrik, um sich rund um das Thema Pflege beraten zu lassen. "Sie waren sehr angetan, dass sie dafür nicht nach Weinheim mussten", erzählte Marg.

Denn bisher hatte der Pflegestützpunkt Rhein-Neckar in Weinheim auch die Beratung der Hirschberger übernommen. Jetzt haben diese eine Anlaufstelle vor Ort. Dass es den Service nun auch hier für die Bürger gibt, freute Bürgermeister Ralf Gänshirt "außerordentlich", der zusammen mit Familienbüro-Leiter Bernd Lauterbach der neuen Anlaufstelle am Eröffnungstag einen Besuch abstattete. Wie wichtig dieses niedrigschwellige, kostenlose und unabhängige Angebot ist, war Gänshirt bewusst: So seien viele überfordert, wenn sie in die Situation kommen, dass ein Angehöriger pflegebedürftig wird. "Da gibt es so viele Dinge zu beachten." Daher sei eine Pflegeberatung unumgänglich.

Das kann Marg nur bestätigen, die seit zehn Jahren allerlei Fragen zum Thema beantwortet und Hilfestellung gibt. Angefangen hat sie in Weinheim, wo es einen der ersten Pflegestützpunkte gab. Sie selbst ist nach wie vor dort, in Hemsbach, Laudenbach, Wilhelmsfeld und nun auch in Hirschberg im Einsatz. Im Gespräch mit Gänshirt berichtete sie auch, dass es nicht immer leicht gewesen sei, geeignete Räume für die Beratung zu finden. Umso mehr freute sich der Bürgermeister, dass man mit dem Bürgerdienst in Großsachsen fündig geworden war. "Im Rathaus wäre es bei uns auch eng geworden", sagte Gänshirt. Hinzu käme, dass die Räumlichkeiten in der Breitgasse 5 a noch besser ausgelastet seien. Sie werden nicht nur von der Gemeinde für den Bürgerdienst genutzt, sondern auch von den Stadtwerken Viernheim und nun auch als Pflegestützpunkt. Zu Karola Marg werden wohl auch in Hirschberg überwiegend pflegende Angehörige kommen: "Das sind rund 80 Prozent." Die anderen 20 Prozent seien Pflegebedürftige selbst. Marg rät generell aber dazu, wenn es möglich ist, Pflegebedürftige zum Beratungsgespräch mitzubringen, "damit sie nicht das Gefühl haben, dass man etwas über ihren Kopf hinweg entscheidet".

Für die Beratung sollte man ungefähr eine Stunde Zeit einplanen, weshalb Marg um vorherige Terminvereinbarung bittet. Sie bietet auch Hausbesuche an, wenn es nicht möglich ist, persönlich zu kommen, weil beispielsweise zu Hause ein Demenzkranker nicht allein gelassen werden kann. Auch telefonisch kann sie weiterhelfen, zum Beispiel, wenn es um das Ausfüllen eines Antrags am Computer geht. "Seit Corona gibt es da viel mehr Möglichkeiten."

Überhaupt ist ihre Unterstützung bei Anträgen oft gefragt. Häufig würden sich die Menschen auch an sie wenden, wenn sie wissen möchten, ob die Einstufung in einen Pflegegrad sinnvoll ist oder welche Leistungsanbieter es gibt. Oft gibt es dann die Herausforderung, jemanden zu finden, der auch hauswirtschaftliche Leistungen übernimmt. "Man merkt den Pflegepersonalmangel", erzählte Marg. Und der Konkurrenzdruck vor zehn Jahren sei viel größer gewesen, erläuterte sie die Problematik weiter. Was sie verzweifelten Angehörigen dann rät? "Penetrant sein und sich auf eine Warteliste setzen lassen."

Info: Sprechstunde des Pflegestützpunktes Rhein-Neckar-Kreis, Breitgasse 5 a, immer dienstags von 9 bis 12 Uhr. Terminvereinbarung telefonisch unter 0 62 21 / 522.2620, E-Mail: k.marg@rhein-neckar-kreis.de.