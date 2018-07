Von Stefan Zeeh

Hirschberg-Großsachsen. Wer in den vergangenen Tagen an der Alten Zollstation vorbeigekommen ist, mag sich über die Holzwand gewundert haben, die zwischen Gebäude und Straßenbahngleisen errichtet wurde. Hinter dieser gehen aber keinesfalls wundersame Dinge vor sich.

"Sie dient nur zum Schutz der Arbeiter", erläuterte Susanne Tröscher, die zusammen mit ihrem Mann Arnulf die Alte Zollstation vor rund vier Jahren erwarb, um daraus einen Ort für Veranstaltungen wie Ausstellungen oder Geburtstagsfeiern zu machen und gleichzeitig das historische Gebäude zu erhalten.

Um die Erhaltung der Bausubstanz geht es auch bei den derzeit laufenden Arbeiten am Dach der Zollstation. Nicht nur, dass die alte, in die Jahre gekommene Dacheindeckung erneuert wird, es wird dabei auch etwas für die Dämmung des Daches getan. Wie das bei so alten Gebäuden häufig der Fall ist, sind derartige Sanierungen jedoch nicht so einfach. "Die Dachkonstruktion ist nicht besonders tragfähig", wies Susanne Tröscher mit Blick auf die nur etwa zwölf Zentimeter starken, alten Balken hin.

Durch die verminderte Tragfähigkeit waren beispielsweise die gewünschten "Biberschwanzziegel" als Dacheindeckung nicht möglich. Es mussten leichtere sein, und so werden es rote "Altstadtziegel", wie Susanne Tröscher die Doppelfalzziegel bezeichnete.

Auch für die Dämmung des Daches musste wegen der verminderten Tragfähigkeit eine besondere Lösung gefunden werden. So werden nun Zellulosefasern dafür verwendet, die in den Raum zwischen den Balken eingeblasen werden.

Gerne hätten Susanne und Arnulf Tröscher bereits vor einigen Jahren damit begonnen, die notwendigen Sanierungsarbeiten vornehmen zu lassen. Einsprüche der Nachbarn, die befürchteten, dass die neue Nutzung des Gebäudes zu einer Lärmbelästigung führen könnten, hatten aber einen Baustopp bewirkt.

Die Sache landete sogar vor Gericht, jedoch kam es nie zu einer endgültigen Entscheidung, da die Großsachsener ihre Klage zurückzogen und wegzogen. Mit den neuen Nachbarn käme man nun sehr gut klar, betonte Tröscher.

Ende des vergangenen Jahres lag dann die Baugenehmigung wieder vor, und seitdem hat sich in der ehemaligen Zollstation einiges getan. Da ist etwa der ehemalige Postraum, in dem vor vielen Jahren noch die Poststation für Großsachsen untergebracht war.

Dessen Wände wurden frisch gestrichen, und die neuen "alten" Stühle und Tische laden zum Verweilen ein. Dazu wurde durch das Anbringen einer Bilderschiene die Möglichkeit geschaffen, hier auch einmal eine Ausstellung zu arrangieren.

Die Bemalung der Wände ist in dem denkmalgeschützten Gebäude aber nicht ganz unproblematisch. "Das Denkmalamt würde am liebsten die Wände ungestrichen, in ihrem ursprünglichen Zustand lassen, damit die Spuren der Zeit sichtbar bleiben", erklärte Susanne Tröscher.

Das widerspricht aber einer Nutzung der Räume für Veranstaltungen, denn die Wände sind teils von dunklen Flecken überzogen, was nicht gerade schön aussieht und manchen Gast stören könnte.

Die Scheune wird noch erneuert. Foto: Dorn

Relativ problemlos war dagegen die Einrichtung der Toilette für die Männer. Hierfür wurde der in den 1950er Jahren errichtete, nicht unter Denkmalschutz stehende, kleine Anbau genutzt. "Es ist eine Männertoilette mit Atmosphäre geworden", präsentierte Susanne Tröscher den Raum. Neben den Kacheln im "Used Look" fällt vor allem die alte Holztür auf.

Eine ehemalige Stalltür, die in der Toilette zwei getrennte Räume schafft. Die Kücheneinrichtung für das Catering ist dagegen modern gehalten, mit Küchenmöbeln aus Edelstahl.

Es gibt jedoch noch einiges zu tun: So soll die zum Ensemble gehörende alte Scheune noch ein neues Dach bekommen, da auch dieses marode ist. Schließlich hofft Susanne Tröscher, dass noch in diesem Jahr die Bauabnahme durch das Bauamt des Kreises erfolgen kann.

Susanne Tröscher zeigt die stilvolle Inneneinrichtung in dem historischen Gebäude. Foto: Dorn